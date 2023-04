General Motors überrascht mit starkem ersten Quartal

Werbung







Der amerikanische Automobil-Konzern General Motors (GM) hebt die Jahresziele für 2023 nach überraschend mild ausgefallenen Daten aus dem ersten Quartal an.



Entgegen der Markterwartung konnte General Motors den Umsatz im Jahresvergleich um elf Prozent auf 40 Milliarden USD erhöhen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auch die Gewinnprognose (EBIT) für 2023 legte der größte US-Fahrzeughersteller auf 11-13 Milliarden USD fest, eine Zunahme um 500 Millionen USD. Der Aktienkurs reagiert positiv und liegt mit rund 3,4 Prozent vorbörslich im Plus. Angesichts steigender Zinsen und den hohen Verbraucherpreisen waren die Erwartungen des Marktes für die Absatzzahlenzurückhaltend ausgefallen. Ganz falsch lagen die Anleger nicht - der Nettogewinn sank um knapp 19 Prozent auf 2.4 Milliarden USD. Besonders die Tochterunternehmen Cruise und GM Financial belasteten das Konzernergebnis.









