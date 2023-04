Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Borussia-Dortmund-Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren schon einige Hochs und Tiefs durchlebt: Zwischen 2,55 Euro pro Anteilsschein im Jahr 2003 und 9,75 Euro Ende 2018 war so ziemlich alles "drin". Dabei orientierte sich die BVB-Kursentwicklung primär an den Erfolgen oder Misserfolgen des Teams. Dies wurde einmal mehr vergangenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...