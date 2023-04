Ikea arbeitet mit KI, damit Kunden sehen können, wie Möbelstücke des Möbelhauses in den eigenen vier Wänden aussehen würden. Die Technik scannt dabei ein Foto des Raumes und entfernt bereits vorhandene Möbel. Ikea hat eine neue Funktion in der App und auf ikea.de vorgestellt, mit der ihr mithilfe von KI-Technologie Möbel in eurem Wohnzimmer platzieren könnt. Sie nennt sich "Ikea Kreativ" und ist ab sofort in Deutschland ...

