Tagesausblick für 26.04.: DAX rettet sich ins Plus. Meta Platforms, Puma und Varta im Blickpunkt.

Heute prasselte ein regelrechter Datenreigen auf die Investoren ein. Dem DAX® halfen die Meldungen allerdings nicht auf die Sprünge. Vielmehr dümpelte der Leitindex in einer engen Range zwischen 15.800 und 15.880 Punkten weiter seitwärts. Der schwache Handelsauftakt in den USA konnte kaum große Impulse geben.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage vor allem am kurzen Ende etwas entspannt. Die Renditen für 2-jährige Staatspapiere sind in den USA als auch in Europa deutlich gesunken. Bei den 10jährigen Papieren fiel der jeweilige Renditerückgang mehrheitlich etwas kleiner aus. Bei den Edelmetallen kratzte der Goldpreis zeitweise an der 2.000 Us-Dollarmarke. Silber und vor allem Palladium verbuchten derweil größere Verluste. Nach Süden ging es auch für den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verlor heute über 2,5 Prozent auf 80,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

ABB ist gut ins neue Jahr gestartet. Der Siemens-Konkurrent steigerte im ersten Quartal den Gewinn und Umsatz, und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Daimler Trucks gab vorläufigen Zahlen zufolge beim Gewinn im ersten Quartal kräftig Gas und konnte die Prognosen der Analysten übertreffen. Encavis erwirbt zwei baureife Solarparkprojekte in Italien im Umfang von 93 MW. Auch der Staplerhersteller Jungheinrich passte die Jahresprognose dank eine starken Auftakts nach oben an. Heidelberg Materials übernimmt in den USA den Beton-Zulieferer Sefa Group. Nestlé konnte nicht zuletzt auf Grund von Preiserhöhungen den Umsatz in Q1 steigern. Novartis erhöhte nach einem guten ersten Quartal die eigene Prognose. SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren. Schwache Zahlen von UBS und der amerikanischen First Republic Bank drückten heute auf Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank.

Morgen melden unter anderem Beiersdorf, Boeing, Danone, Deutsche Börse, eBay, GlaxoSmithKline, Iberdrola, Meta Platforms, MTU Aero Engines, Puma, RTL Group, Symrise und Varta Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Hochtief, RTL Group und Shop Apotheke laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Germany-GfK consumer confidence

ECB bank supervisor Enria speaks at a conference

ECB Vice President de Guindos speaks

United States-Durables

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.880/15.920/16.085 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.650/15.700/15.750/15.800/15.850 Punkte

Der DAX® startete schwächer in den Handelstag und sank in der ersten Stunde zeitweise auf 15.800 Punkte. Im Tagesverlauf zeigten sich zunehmend die Bullen und schoben den Index zurück über die Nulllinie auf 15.880 Punkte. Damit gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Dreieck. Folgt nun der Ausbruch über 15.880 Punkte kommt das jüngste Hoch von 15.920 Punkten in greifbare Nähe. Ein nachhaltiger Trendwechsel nach oben zeichnet sich jedoch erst oberhalb von 15.920 Punkten ab. Bis dahin muss mit Rücksetzern bis 15.800 oder gar 15.750 Punkte gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.03.2023 -25.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.04.2016 - 25.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,80 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 270,30 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 17:15 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,79 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,83 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 17:15 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,81 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,23 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.04.2023; 17:15 Uhr

