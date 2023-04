Der Immobilienmarkt ist in einer Zwickmühle, lese ich in den Tageszeitungen Krone und Der Standard. Hans-Peter (Weiss) - er ist Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) - glaubt nicht an eine Krise am Bau, auch einen Einbruch bei Immobilienpreisen kann er nicht erkennen. Für die BIG selbst läuft das Geschäft nämlich phänomenal, eine Dividende von 265 Millionen Euro wird ausgeschüttet ...

