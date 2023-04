Kurzfristige Trades, langfristige Rendite: https://bit.ly/3n0stKL Jetzt mit dem HAACK Deutschland Zertifikat in die erfolgreiche DAX-Strategie von Börsenprofi Hans-Jürgen Haack investieren! Es sind nicht nur die Quartalszahlen, die in den kommenden Wochen den Ton angeben an den Aktienmärkten. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, wirft im Gespräch mit Martin Kerscher schon Mal einen Blick auf die Notenbanksitzungen im Mai. Auf Seiten der Fed gelte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als so gut wie sicher, doch bei der EZB sehe die Lage etwas anders aus, erklärt der Experte. Wie immer werden Anleger vor allem die Äußerung von Fed-Chef Powell und die Einschätzungen der einzelnen Notenbanker auf die Goldwaage legen. An der Aktienfront erkennt Ulrich Stephan einen Trend hin zu defensiven Value-Titeln. In Verbindung mit einer Prise Wachstums-Titel aus den USA könnte so eine stabile Strategie für das Depot aussehen, meint Stephan. Mehr dazu im Video!