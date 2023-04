RUEIL MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Bau-, Energie- und Dienstleistungskonzern Vinci hat im ersten Quartal vor allem dank einer weiteren Erholung des Flugverkehrs von der Corona-Krise kräftig zugelegt. Das Baugeschäft - die größte Sparte des Konzerns - erlöst in den ersten drei Monaten ebenfalls deutlich mehr. Der Gruppenumsatz zog um 17 Prozent auf 15 Milliarden Euro an, wie das im EuroStoxx 50 am Dienstagabend nach Börsenschluss in Rueil Malmaison mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.

Der Auftragseingang legte um rund ein Viertel auf 15,5 Milliarden Euro zu. Vinci bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr./zb/ck