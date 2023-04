DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Wechsel an der Spitze der Dr. Hönle AG: Dr. Franz Richter wird neuer Vorstandsvorsitzender

Gilching (pta/25.04.2023/23:40) - Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG entsendet Herrn Dr. Franz Richter, der derzeit das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Dr. Hönle AG ausübt, als Nachfolger des Vorstandsvorsitzenden, Herrn Norbert Haimerl, der sein Amt im beiderseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum Ablauf des 30.04.2023 niederlegt.

Da Herr Haimerl für eine langfristige Umsetzung einer neuen Unternehmensstrategie nicht mehr zur Verfügung steht, hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Vorstand der Dr. Hönle AG neu zu strukturieren. Die neue Strategie zielt auf eine nachhaltig starke Geschäftsentwicklung und die Rückkehr zu einer hohen Ertragsstärke der Hönle Gruppe ab.

Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer Vorstandsvorsitzenden bzw. einem Vorstandsvorsitzenden eingeleitet. Bis zu deren oder dessen Bestellung nimmt Herr Dr. Richter diese Aufgabe wahr, längstens jedoch bis zum 30.04.2024. Während dieser Zeit ruht sein Amt als Aufsichtsrat und Herr Niklas Friedrichsen übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG.

Herr Dr. Richter ist Präsident des Verwaltungsrats der Meyer Burger Technology AG, Thun, Schweiz und Vorsitzender des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts IZM, Berlin. Er hat umfangreiche Erfahrungen im Bereich technischer Entwicklungen, u.a. UV-Lithographie, UV-Reinigung und Silikon-Kleber. Herr Dr. Richter arbeitete viele Jahre bei führenden Unternehmen in den Bereichen Halbleiter und Optoelektronik, unter anderem der Carl Zeiss AG und der Süss Microtec SE. Bei Süss Microtec war er 19 Jahre tätig, davon 11 Jahre als Vorstandsvorsitzender. Er bekleidete verschiedene Ämter und Ehrenämter u. a. als Mitglied des Aufsichtsrats der Siltronic AG, München und als Mitglied des Verwaltungsrats der Comet Holding AG, Flamatt, Schweiz.

Herr Friedrichsen, seit 2022 Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG, leitet seit 2018 als Sprecher der Geschäftsführung die Holding der Familie Peter Möhrle mit Sitz in Hamburg. Nach Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studiums und seiner Ausbildung zum Steuerberater bekleidete er die Finanz- und Unternehmensentwicklungspositionen verschiedener Unternehmen im Maschinenbau und Dienstleistungssektor. Er blickt darüber hinaus auf langjährige Erfahrung in der kaufmännischen Steuerung und Weiterentwicklung von Family Offices mit vergleichbarem Investitionsschwerpunkt zurück.

Herr Norbert Haimerl war seit 2000 Finanzvorstand und seit 2022 Vorstandsvorsitzender der Dr. Hönle AG. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Haimerl im Namen der gesamten Unternehmensgruppe für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedauert, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht. Zudem bedankt er sich für die erfolgreiche Entwicklung der Unternehmensgruppe, zu der Herr Haimerl in den letzten mehr als 20 Jahren maßgeblich beitrug. Der Aufsichtsrat wünscht ihm für seine weitere Zukunft alles Gute.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein führender Anbieter industrieller UV-Technologie mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Wasser-, Luft- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler und Produkte aus Quarzglas unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

