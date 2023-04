Osnabrück (ots) -Corona-Pandemie: Grünen-Experte Dahmen gegen Enquete-KommissionGesundheitspolitischer Sprecher wirft Kubicki unseriöse Absichten vor - Auch die SPD hat Zweifel - Kubicki: "Wir brauchen sie als Gesellschaft unbedingt"Osnabrück. Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat Forderungen des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki nach einer Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Dahmen: "Wolfgang Kubicki hat während der Pandemie immer wieder extreme Positionen vertreten und durch eine zum Teil AfD-nahe Rhetorik versucht, eine gesellschaftliche Spaltung herbeizureden. Mit fehlt die Fantasie zu glauben, dass ausgerechnet er Interesse an seriöser nach vorne gerichteter Aufarbeitung hat." Eine Enquete-Kommission sei mit hohem Aufwand, Bürokratie und Kosten verbunden. "Und es besteht die Gefahr, dass es am Ende eher ein Kampf um Deutungshoheiten und nachträgliche Schuldzuweisungen wird und damit weiteres Vertrauen der Bevölkerung verloren geht", sagte der Grünen-Politiker der NOZ.Auch SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gibt zu bedenken, dass eine Enquete-Kommission nicht "der Weisheit letzter Schluss" sei. Über die Verfassungsmäßigkeit der Maßnahmen habe das Bundesverfassungsgericht bereits entsprechende Urteile gefällt. Auch der Ethikrat habe bereits eine Stellungnahme auf den Weg gebracht. Zu den Schulschließungen gebe es zudem inzwischen wichtige kritische Studien. Die Aufarbeitung läuft also bereits, betont Wiese. "Man muss sich gut überlegen, welches Gremium das richtige ist, um für künftige Pandemien die richtigen Schlüsse zu ziehen", meint Wiese. Eine Enquete-Kommission sei nicht im Koalitionsvertrag vereinbart. Wenn eine Kommission, dann müsste es dafür einen "breiten Konsens" im Parlament geben.FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki sagte der NOZ: "Es wird eine Enquete-Kommission geben. Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit unseren Koalitionspartnern, von denen ich nicht weiß, warum sie sich eigentlich gegen eine Enquete-Kommission wehren. Wir brauchen sie als Gesellschaft unbedingt." Kubicki ist überzeugt: "Wir kriegen die Gesellschaft nur wieder zusammengeführt, wenn wir als Politik die Fehler klar benennen, die gemacht wurden." Ihn persönlich habe "auf die Barrikaden getrieben", dass ungeimpfte Menschen ausgeschlossen wurden. "Was ist das für eine Denkweise? Niemand hat mehr reflektiert, ob das mit der Menschenwürde unseres Grundgesetzes vereinbar ist." Es habe ihn überrascht, mit welcher Geschwindigkeit die Menschen bereit waren, Grundrechte wegzufegen.Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, sagt: "Wir müssen das aufarbeiten. Ich halte es für sehr wichtig als Signal, dass wir aus den Entscheidungen in der Pandemie lernen wollen." Dazu wären eine Enquete- oder auch eine Bund-Länder-Kommission geeignet. Man müsste sich über Fraktionsgrenzen hinweg über den Untersuchungsauftrag einigen. Dazu gehöre das Eingeständnis von Fehlern. Gleichzeitig dürfte niemand an den Pranger gestellt werden. "Die Ampel muss die Initiative ergreifen", erklärt Sorge in der NOZ.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5494470