INFICON Holding AG

INFICON setzt Wachstum fort



26.04.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com Umsatzplus im ersten Quartal von 14.4% über Vorjahr (organisch: +18.6%) auf USD 158.2 Mio. bei anhaltendem Nachfrageüberhang

Wachstum in allen Märkten und Regionen

Gesteigerter Betriebsgewinn von USD 30.0 Mio. (plus 9.8%) bei einer Marge von 19.0% nach 19.8% im Vorjahr

Bestätigte Guidance 2023: Umsatz von USD 570 - 610 Mio.; Betriebsgewinnmarge ungefähr 19% Im ersten Quartal 2023 legten die Verkäufe in allen Zielmärkten und Weltregionen gegenüber dem gleichen Vorjahrszeitraum zu; insgesamt stieg der Umsatz um 14.4% auf USD 158.2 Mio. Ohne die negativen Währungseinflüsse von 4.1 Prozentpunkten betrug das organische Wachstum 18.6%. Mit nur USD 1.2 Mio. weniger Umsatz egalisierte INFICON damit praktisch den Wert aus dem bisher umsatzstärkten, letzten Quartal 2022. Die weltweite Knappheit bei gewissen Elektronikkomponenten hat sich etwas entspannt, bleibt aber ein bestimmendes Thema in der Produktion. Diese Engpässe beschränkten das Umsatzwachstum und drückten auf die Margen. Der Bruttogewinn stieg um 11.4% auf USD 72.5 Mio. Dies entspricht einer Bruttomarge von 45.8% nach 47.1% im ersten und 46.1% im vierten Quartal 2022. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung lagen mit USD 12.1 Mio. weiterhin im üblichen Schwankungsbereich um 8 Umsatzprozente. Die übrigen Betriebskosten stiegen vor allem bedingt durch höhere Personalbestände und -kosten auf USD 30.3 Mio. an. Damit ergibt sich für das Quartal ein um 9.8% höherer Betriebsgewinn von USD 30.0 Mio. und eine Betriebsgewinnmarge von 19.0% nach 19.8% vor einem Jahr. Der Reingewinn der Periode legte von USD 21.2 Mio. im ersten Quartal des Vorjahres auf neu USD 22.1 Mio. zu. Der Gewinn pro Aktie stieg damit um 4.6% von USD 8.66 vor Jahresfrist auf neu USD 9.06 für das Berichtsquartal. Cashflow und Bilanz Im Berichtsquartal steigerte INFICON den operativen Cashflow auf USD 15.3 Mio. nach USD 8.5 Mio. vor Jahresfrist. Parallel zur Umsatzsteigerung bzw. dem Auftragseingang stieg die strategische Lagerhaltung. Per Quartalsschluss waren nach USD 135.3 Mio. Ende 2022 nun USD 156.4 Mio. in Lagerbeständen gebunden. Das Working Capital erreichte damit USD 217.9 Mio. oder 34.4% vom Umsatz (33.0% Q4 2022). Die unverändert robuste Bilanz weist einen gestiegenen Netto-Barmittelbestand von USD 11.5 Mio. und eine starke Eigenmittelquote von 64.9% aus. Semi & Vacuum Coating: Im Jahresvergleich legte der Quartalsumsatz im grössten Zielmarkt um 7.2% auf USD 76.7 Mio. zu. Die Nachfrage der Anlagenbauer und der Chipproduzenten blieb hoch; im Teilmarkt der Speicherchips ist eine Abkühlung spürbar. Gegenüber dem rekordhohen vierten Quartal 2022 ergab sich ein Abschwung von 8.5%. Insgesamt beurteilt INFICON die Aussichten im Markt Semi & Vacuum Coating, der 48.5% zum Quartalsumsatz beitrug, mehrheitlich positiv. Refrigeration, Air Conditioning & Automotive: Der Umsatz in diesem Zielmarkt wuchs um 31.8% im Jahres- und sequentiell um 12.7% im Quartalsvergleich auf USD 30.4 Mio. Während sich das klassische Kälte- und Klimageschäft stabil entwickelte, boomt das E-Mobility- und Batteriegeschäft unverändert. INFICON erzielte 19.2% des Umsatzes mit Verkäufen in diesen Markt. Wir gehen von weiterem Wachstum für die Zukunft aus. General Vacuum: Dieser geografisch und kundenseitig breit abgestützte Markt legte im Jahresvergleich im ersten Quartal 2023 um 14.6% und gegenüber dem letzten Quartal 2022 um 12.0% auf USD 44.1 Mio. zu. Damit betrug der Umsatzanteil aus diesem Zielmarkt im Quartal 27.9%. Die Aussichten werden als stabil beurteilt. Security & Energy: Im kleinsten Zielmarkt (Umsatzanteil 4.4%) legten die Verkäufe im Jahresvergleich um 36.6% auf USD 6.9 Mio. zu. Bedingt durch gewisse Beschaffungsengpässe und die zeitliche Staffelung der Auslieferungen ergab sich gegenüber dem vierten Quartal 2022 ein Rückgang um 23.9%. Die Auftragsbücher sind durch die Grossaufträge des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums und weiterer Kunden mittelfristig gut gefüllt. Regionale Entwicklung

Im Vergleich mit dem gleichen Vorjahresquartal legten die Verkäufe in allen Weltregionen zu. Gegenüber dem rekordhohen Schlussquartal 2022 zogen im Berichtszeitraum die Verkaufszahlen in Europa deutlich um 13.2% an, während sich in Amerika (-3.2%) und Asien (-5.9%) leicht schwächere Zahlen ergaben. Ausblick

INFICON beurteilt die künftige Entwicklung in den Zielmärkten und Weltregionen weiterhin überwiegend optimistisch. Trotz Anzeichen der Abkühlung in gewissen Teilmärkten und der geopolitischen Spannungen bestätigt INFICON mit Blick auf den hohen Auftragsbestand und den laufenden Bestellungseingang einen erwarteten Umsatz von USD 570 - 610 Mio. bei einer Betriebsgewinnmarge von ungefähr 19%. Web-Konferenz

INFICON erläutert den Abschluss des ersten Quartals 2023 heute um 09:30 Uhr MESZ an einer englischsprachigen Web-Konferenz. Sie erreichen die Microsoft Teams Konferenz unter den nachfolgenden Links: https://www.inficon.com/web-conference https://ir.inficon.com/conference-calls-or-webcasts/ Die Präsentation wird um 07:00 Uhr im Investors-Bereich der INFICON Website www.inficon.com publiziert. Kommunikationskalender 2023/24 Der Kommunikationskalender von INFICON wird laufend aktualisiert und ist abrufbar im Bereich Investors auf der INFICON Website oder direkt unter https://ir.inficon.com/financial-calendar/



Die neusten Informationen von INFICON werden Ihnen automatisch per E-Mail zugestellt, wenn Sie sich im Bereich Investors der INFICON Website für diesen Service dafür anmelden. https://ir.inficon.com/contact-and-information-request/ Hintergrundinformation zu INFICON INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com. This press release and oral statements or other written statements made, or to be made by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

