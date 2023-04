Carrefour hat seinen Umsatz in Q1 um 13% auf 22,07 Mrd Euro gesteigert und den Ausblick für 2023 bestätigt Kering enttäuscht erneut - Wachstum hinkt Konkurrenz und Erwartungen hinterherRoche erzielt im ersten Quartal ein starkes Verkaufswachstum im Basisgeschäft - bestätigt AusblickTelekom Austria ist im Q1 bei Umsatz und Gewinn gewachsen und hat den Jahresausblick bestätigt Vinci steigert Quartalsumsatz stärker als erwartet Viessmanns Wärmepumpen-Geschäft geht für 12 Milliarden EUR an US-Firma Carrier Global Wintershall-Konsortium entdeckt Ölvorkommen vor mexikanischer Küste Beiersdorf: Nivea mir herausragendem Q1 in allen Bereichen Investor Primestone erneuert Kritik an Brenntag und fordert Abspaltung der Spezialitätensparte (BöZ) Eckert & Ziegler verdient zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...