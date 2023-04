Varta muss die geplante Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2022, aufgrund des Aufwandes durch das vorgelegte Restrukturierungskonzept auf den 28. April 2023, abends nach Xetra-Schluss, verschieben. Des weiteren informiert Varta, dass Stellen abgebaut werden müssen. Das Restrukturierungsprogramm sieht im Personalbereich Kosteneinsparungen in einem Umfang von unternehmensweit rund 800 Vollzeitstellen vor, um die Strukturen zukunftsfähig aufzustellen, wie es heißt. Mehr als 400 davon entfallen durch das Ende befristeter Verträge, durch Fluktuation und durch Abbau an internationalen Standorten. Rund 390 Stellen sollen in Deutschland in den kommenden zwei Jahren abgebaut werden. Für 2023 belaufen sich die Stellenstreichungen auf rund 240, im ...

