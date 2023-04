München (ots) -- Ausbau des erfolgreichen Kinder-Portfolios durch weitere Top IPs wie FEUERWEHRMANN SAM, PJ MASKS, LASSIE, POLLY POCKET, THOMAS UND SEINE FREUNDE, SISSI und TOM SAWYER- LEONINE Audio und LEONINE Kids steigen damit zu den marktführenden Labels im Kinder-Segment aufLEONINE Studios erweitert mit dem Erwerb des hochkarätigen Lizenzkatalogs von justbridge sein erstklassiges Kinder-Hörspiel- und Home Entertainment-Portfolio um eine große Anzahl an Top IPs und etabliert die Labels LEONINE Audio und LEONINE Kids damit als führende Content-Anbieter im Kids Bereich. Zu den Titeln gehören bekannte und beliebte IPs wie FEUERWEHRMANN SAM, PJ MASKS, LASSIE, POLLY POCKET, THOMAS UND SEINE FREUNDE, SISSI und TOM SAWYER. Die Vereinbarung beinhaltet sowohl physische wie auch digitale Auswertungsrechte.Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer von LEONINE Studios kommentiert die Vereinbarung: "Mit der Erweiterung unseres starken Portfolios durch etablierte Top-IPs im Pre-School Bereich setzen wir unseren Wachstumskurs als führender Anbieter von Premium Content auch im Kindersegment konsequent fort. In Kombination mit der Produktion und Vermarktung unserer Kinofilme im Bereich Kinder- und Family Entertainment, sind wir damit in der Lage starke, ganzheitliche Markenwelten über alle Auswertungskanäle hinweg aufzubauen und synergetisch miteinander zu verknüpfen."Anja Pallasch, SVP Acquisitions Audio / Anime / Kids, ergänzt: "Wir freuen uns nicht nur darüber, dass so viele beliebte Kinderhelden bei LEONINE ein neues Zuhause gefunden haben, sondern auch auf die künftige Zusammenarbeit mit hervorragenden Brand-Partnern wie Hasbro und Mattel, deren Titel PJ MASKS und THOMAS UND SEINE FREUNDE Teil unserer Akquisition sind."Ingrid Hölzel, SVP Marketing Audio / Anime / Kids, sagt: "Wir stehen mit unseren Marken LEONINE Kids und LEONINE Audio und Titeln wie PAW PATROL, LEGO NINJAGO, FC BAYERN TEAM CAMPUS, SCHLEICH HORSE CLUB und ERWISCHT! ZEITREISE INS VERBRECHEN für Premium Inhalte im Pre-School- und Kids-Segment. Die neuen etablierten IPs eröffnen uns hervorragende Vermarktungschancen. Da wir mit LEONINE die gesamte Verwertungskette im Kino, Home Entertainment und Audio-Bereich bespielen, können wir Synergien nutzen und diese starken Marken bestmöglich auswerten."FEUERWEHRMANN SAM ist der beliebteste Feuerwehrmann in deutschen Kinderzimmern und seit Jahren unter den Top 3 PreSchool-Brands. Neben vier erfolgreichen Spielfilmen, die insgesamt mehr als eine Million Kinobesucher*innen begeistert haben, ist die Serie kontinuierlich im TV präsent. Die umfangreiche Lizenzwelt umfasst u.a. Bücher, Spielzeug, Bettwäsche, Kostüme, Puzzle, Party-Accessoires und wird unterstützt von renommierten Lizenzpartnern wie Simba, Panini, Undercover und Amscan.PJ MASKS ist die Top-Lizenz aus dem Hause Hasbro. Die IP umfasst eine TV-Serie, die auf dem DisneyChannel zu sehen ist, sowie Bücher, Spielzeuge, Spiele, Kostüme und vieles mehr. Lizenzpartner sind u.a. Simba, Dickie Toys, Panini, Ravensburger und VTech.LASSIE, die bekannteste Collie-Hündin der Welt, ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Kinderprogramms im TV. Die aufwendig produzierte Zeichentrickserie ist bei KiKA zu sehen. Am 27. Juli 2023 wird LEONINE Studios mit LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER (https://www.presseportal.de/pm/136327/5436298) zudem einen neuen Spielfilm der Reihe in den Kinos starten.POLLY POCKET ist eine seit den 90er Jahren fest etablierte Marke und bekannt durch ihre TV-Ausstrahlung bei SuperRTL/Toggo. Der Brand verfügt über eine große Lizenzwelt mit Spielschatullen und Spielsets von Mattel, die seit 1998 produziert und vertrieben werden.Die Lokomotive THOMAS UND SEINE FREUNDE erfreuen seit Jahrzehnten Groß und Klein. Die umfangreiche Markenwelt entstand in der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie FisherPrice, Panini und Ravensburger und beinhaltet Bücher, Spiele, Spielzeug, Puzzle und vieles mehr.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist eines der führenden unabhängigen Medienunternehmen Deutschlands - der One-Stop-Shop for Premium Content. Wir arbeiten mit herausragenden kreativen Talenten zusammen und schaffen Inhalte, die das Publikum auf der ganzen Welt inspirieren.Gemeinsam produzieren, koproduzieren, vertreiben und lizenzieren die Unternehmen der LEONINE Studios Premium-Inhalte - und decken damit die gesamte Wertschöpfungskette des Content-Business ab. Wir produzieren Filme, Serien und Content für Social Media - von Unterhaltung bis Infotainment, von Fiction bis Non-Fiction.Die Produktionsfirmen der LEONINE Studios werden von preisgekrönten Produzentinnen und Produzenten geführt - dazu gehören die Premium-Produktionsmarken gebrueder beetz Filmproduktion | hyperbole | i&u TV | Madame Zheng Production | Odeon Fiction | SEO Entertainment | W&B Television | Wiedemann & Berg Film.LEONINE Studios vertreibt und lizenziert Inhalte für Kinos, Home Entertainment, TV-Sender und Social Media Kanäle. 