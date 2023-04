Schlüchtern (ots) -Die Reboots Recovery Pants sind bekannt dafür, die Regenerationsroutinen zahlreicher Profisportler zu optimieren. Das deutsche Unternehmen stattet nun die Nationalmannschaften des Deutschen Handballbundes, unter anderem zur U21-Heim-WM der Männer, der Frauen-WM 2023 und der Heim-EM 2024 der Männer, mit den innovativen Geräten aus, sodass die SpielerInnen schneller wieder ihre Höchstleistung erreichen können.Schnelle Starts, Stopps und Drehbewegungen stellen für die Muskulatur und Gelenke von HandballspielerInnen eine große Belastung dar. Mithilfe der Regenerationsprodukte des Familienunternehmens Reboots sollen die Nationalmannschaften des Deutschen Handballbundes zukünftig effektiver regenerieren. Eine optimale Balance zwischen Training und Recovery entscheidet letztlich über den sportlichen Langzeiterfolg.Dr. Philip Lübke, leitender Verbandsarzt des Deutschen Handballbundes, sagt: "Handball hat einen starken Einfluss auf Körper und Geist, fordert und fördert; von den Jugend- bis zu den A-Nationalmannschaften. Wesentlicher Bestandteil des Erhalts und der Förderung der Leistungsfähigkeit ist die Regeneration. Mit Reboots haben wir nun einen Partner an unserer Seite, der unsere Nationalmannschaften bei der hohen Belastung und der notwendigen Regeneration sehr gut unterstützen kann, sodass unsere Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler langfristig ihre Leistung halten und sogar steigern können.Das ganze Team freut sich sehr über die Zusammenarbeit."Vielfältige Produkte mit dem gleichen Ziel: Optimale Regeneration Die Kompressionsmassage der Recovery Pants hilft den SpielerInnen dabei, Abfallstoffe, die sich während hoher Belastungen in den Muskeln ansammeln, besser auszuleiten. Diese Stoffwechselendprodukte, wie Laktat, sind unter anderem für die Ermüdung der Muskulatur verantwortlich. Durch gezielte Kompression können sich die Muskeln besser und effizienter erholen. Das Resultat: eine beschleunigte Regeneration, minimiertes Entzündungs- und Verletzungsrisiko und langfristig erhöhte Leistungsfähigkeit.Reboots bringt zudem Expertise im Bereich Power Napping mit. Dieser kann einen tiefgreifenden Einfluss auf die Wachsamkeit und die sportliche Leistung haben. Mit dem Reboots Recharge Set können sich die SpielerInnen vor den Wettkämpfen eine kurze Erholungspause gönnen, um geistige Klarheit und eine verbesserte Konzentration zu erreichen.Vom Profi- bis zum Amateursport - jeder verdient eine optimale Regeneration Reboots fördert bereits eine Vielzahl an AthletInnen aus den unterschiedlichsten Sportarten: Vom Triathlon über Crossfit bis hin zum Wintersport. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, leidenschaftlichen und ehrgeizigen SportlerInnen eine optimale Regeneration zu bieten und so die Erreichung ihrer sportlichen Ziele und Träume zu unterstützen.Pressekontakt:Georgina Gerasimidis, pr@reboots.de, +4915737949504Original-Content von: Reboots, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158466/5494982