DJ Puma-CEO: Rechnen in China mit weiterer allmählicher Verbesserung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat im ersten Quartal die Umsatzrückgänge in China gestoppt, CEO Arne Freundt findet es aber zu früh, von einer tatsächlichen Trendwende zu sprechen. Auch für Pumas China-Geschäft sei 2023 ein "Übergangsjahr" nach den "Krisenjahren" 2020 bis 2022, in denen das Wachstum dort zeitweise um mehr als ein Drittel zurückging. Mit "anhaltender Wachstumsdynamik" rechne er dort erst ab 2024, sagte Freundt in der Medien-Telefonkonferenz.

Im ersten Quartal, in dem Puma in China beim Umsatz währungsbereinigt knapp 10 Prozent zulegte, war der Hauptgrund dafür laut Freundt das Ende der coronabedingten Restriktionen vor mehr als drei Monaten. Der politische Konsumentenboykott westlicher Marken im Zusammenhang mit Kritik am Umgang Chinas mit der uigurischen Minderheit "sei immer noch spürbar, aber die Auswirkungen lassen nach", so Freundt. Die Trendumkehr hinge eher an der verbesserten Verbraucherstimmung, wirtschaftlicher Erholung und Wiederbelebung des Tourismus in China. "Wir haben noch keine starke Belebung der Verbrauchernachfrage gesehen, sonder rechnen eher mit einer allmählichen Verbesserung." Er hoffe, dass auch die Auswirkungen des Konsumentenboykotts sich weiter abschwächen werden. 2023 habe Puma erstmals seit 2021 wieder bekannte chinesische Künstler der Unterhaltungsindustrie als Botschafter verpflichten können, sagte Freundt.

Freundt hatte sich im März auf seiner ersten Jahrespressekonferenz zuversichtlich gezeigt, eine Trendumkehr in China im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres zu erreichen. Unter anderem soll dies mit einem stärkeren Fokus auf "Performance"-Produkte erreicht werden, so dass die chinesischen Konsumenten Puma wieder stärker als Sport-Marke anstatt als Lifestyle-Marke wahrnehmen. Die Sport-Kategorien Fußball, Laufen und Basketball sowie Produkte für Frauen sollen Freundt zufolge bei den lokal für den chinesischen Markt produzierten Produkten eine stärkere Gewichtung erhalten.

Darüber hinaus will Puma die chinesischen Kunden stärker online und offline ansprechen und mehr in seine Online-Präsenz investieren, um die online-affinen chinesischen Konsumenten stärker zu "begeistern". Auch sollen mit einem verstärkten Fokus Kinder als Kunden gewonnen werden. China sei der größte Markt für das Kundensegment Kinder weltweit, so Freundt.

April 26, 2023 07:23 ET (11:23 GMT)

