DJ Bund prüft Folgen der Kreml-Kontrolle von russischen Uniper-Töchtern

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium wollte die Ankündigung Russlands zur Übernahme der Kontrolle über die Vermögenswerte der deutschen Uniper und der finnischen Fortum in Russland nicht unmittelbar inhaltlich bewerten.

"Wir nehmen die Entscheidung der russischen Regierung....zur Kenntnis. Die konkreten Folgen müssen jetzt geprüft werden", sagte ein Ministeriumssprecher mit Blick auf Uniper.

Russland hatte zuvor angekündigt, die Anteile an Unipers und Fortums russischen Tochtergesellschaften an eine Regierungsbehörde zu übertragen. Nach einem am Dienstag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichneten Dekret hat die Föderale Agentur für die Verwaltung des Staatseigentums die 83,73-prozentige Beteiligung von Uniper und die 98,23-prozentige Beteiligung von Fortum an ihren jeweiligen russischen Tochtergesellschaften übernommen.

"Externes Management ist vorübergehend und bedeutet, dass der ursprüngliche Eigentümer nicht mehr das Recht hat, Managemententscheidungen zu treffen", heißt es in einer Erklärung der Agentur vom Mittwoch.

April 26, 2023 08:14 ET (12:14 GMT)

