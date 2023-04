Das Währungspaar EUR/USD ist am Vortag bis 1,096 USD zurückgekommen und konnte sich damit erneut im Bereich des 10er-EMA im Tageschart fangen, der aktuell bei 1,098 USD notiert. Am heutigen Mittwoch konnte EUR/USD wieder deutlich ansteigen und zeigt sich aktuell mit einer bullischen langen Tageskerze im Bereich von 1,105 USD. An der Lage hat sich nichts geändert. Die Long-Position ist weiterhin gut im Rennen. Der Stopp wurde etwas weiter auf 1,096 ...

