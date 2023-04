Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 25. April, hat die Regierung die Neubestellung des Stiftungsrates der Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung für die Amtsdauer 2023 bis 2027 vorgenommen. Neu im Gremium Einsitz nehmen Peter Frick, Mauren, und Petra Miescher, Vaduz, als Vertretung der Gemeinden. Sie ersetzen die beiden ausscheidenden Mitglieder Manfred Bischof und Freddy Kaiser.Bestehende Mitglieder des Stiftungsrates sind die Präsidentin I.D. Tatjana von Lattorff, Prinzessin von Liechtenstein, als Vertreterin des Landesfürsten sowie die Mitglieder Thomas Banzer (Vertreter der FBP), Hubert Büchel (Vertreter des Landesfürsten), Susanne Eberle-Strub (Vertreterin der FBP), Marlies Haas (Vertreterin der VU) und Elisabeth Stock-Gstöhl (Vertreterin der VU).Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der neuen, am 1. Mai 2023 beginnenden Mandatsperiode in der Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Stiftungsräten dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100905961