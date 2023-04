Skoda möchte Elektroautos für jeden Kunden und in jeder Preisklasse anbieten. Dafür hat der Hersteller zwei aufgewärmte und insgesamt vier brandneue Modelle in der Pipeline. Der tschechische Autohersteller Skoda möchte künftig stark in die Elektromobilität investieren. Bis zum Jahr 2026 sollen gleich sechs neue E-Autos der Marke auf den Markt kommen. Vom Kompaktwagen über das SUV bis zum Kombi ist alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...