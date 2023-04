Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instrument issued by Nordea Bank Abp on STO Warrants to STO Warrants US Extended (12/23)

As from February 26, 2023, the following instrument listed on STO Warrants will change market segment to STO Warrants US Extended. The ISIN code and long name will remain unchanged. ISIN Long nameCurrent Current Market New Market Segment as of Market Segment Segment effective date SE0018551 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 442 18 Extend E/ 242 267 SE0018548 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 521 14 Extend E/ 242 267 SE0018554 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 578 23 Extend E/ 242 267 SE0018551 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 434 17 Extend E/ 242 267 SE0018548 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 513 13 Extend E/ 242 267 SE0018554 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 560 22 Extend E/ 242 267 SE0018551 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 426 16 Extend E/ 242 267 SE0018548 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 505 12 Extend E/ 242 267 SE0018554 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 552 21 Extend E/ 242 267 SE0018551 MINI L MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 418 15 Extend E/ 242 267 SE0018551 MINI S MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 459 12 Extend E/ 242 267 SE0018548 MINI S MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 539 10 Extend E/ 242 267 SE0018554 MINI S MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 586 14 Extend E/ 242 267 SE0018551 MINI S MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 467 13 Extend E/ 242 267 SE0018548 MINI S MANUN NORDNET STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 547 11 Extend E/ 242 267 SE0018554 MINI S MANUN STO Warrants STO Warrants US Extend AE/ 594 NORDNET15 Extend E/ 242 267 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.