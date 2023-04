NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch ein wenig nachgeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 80,51 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 10 Cent auf 77,17 Dollar.

Der Brentpreis war zeitweise bis 78,96 Dollar gefallen. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 31. März. Die Ölpreise waren Anfang April deutlich nach oben gesprungen, nachdem der Ölverbund Opec+ seine Fördermenge überraschend gesenkt hatte. Diese Gewinne wurde mittlerweile abgegeben. Belastet werden die Ölpreise von anhaltenden Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die USA.

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche stärker gefallen als von Experten prognostiziert. Auch die Destillate- und Benzinbestände gaben nach. Die Ölpreise machten daraufhin einen großen Teil ihrer Verluste wieder wett./jsl/nas