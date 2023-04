Der S&P 500 ist am heutigen Mittwoch bis 4.061 Punkte gefallen und hat damit die Unterstützung um 4.060 Punkte erreicht. In der Folge prallte der S&P 500 nach oben ab und zeigt sich aktuell im Bereich von 4.079 Punkten höher. Dazu mit einer bisher bullischen Tageskerze. In der Vortagesanalyse hieß es: "Im Fokus steht nun der Bereich um 4.100 Punkte. Kommt es hier zu einem nachhaltigen Kursdurchbruch, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis zur Unterstützung ...

