Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Aktie der Woche

Canada Nickel stößt auf weitere, riesige Nickelvererzung

Canada Nickel meldete kürzlich eine neue Nickelentdeckung auf dem Grundstück Midlothian mit größerer potenzieller Ausdehnung als das Flaggschiffgrundstück Crawford. Die ersten vier Bohrungen durchschnitten mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit mineralisiertem Dunit auf einer Streichlänge von zwei Kilometern. Es handelt sich dabei um eine oberflächennahe Mineralisierung mit weniger als fünf Meter dickem Deckgebirge. Vorläufige mineralogische Proben aus den ersten beiden Löchern bestätigten eine Mineralisierung, die von Awaruit dominiert wird, einem gewinnbaren Mineral aus einer Nickel-Eisen-Legierung sowie mehr als das Dreifache des Crawford-Gehalts an Brucit, der für die Kohlenstoffbindung sehr reaktiv ist.

News: Canada Nickel meldet neue Nickelentdeckung auf dem Grundstück Midlothian mit größerer potenzieller Ausdehnung als das Flaggschiffgrundstück Crawford

Canada Nickel erweitert Mineralisierung auf Texmont

Weiterhin gab Canada Nickel Untersuchungsergebnisse bekannt, die auf eine Erweiterung der hochgradigen, oberflächennahen Nickelmineralisierung auf dem Grundstück Texmont, 36 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, hinweisen. Das Unternehmen hat im Rahmen eines Explorationsprogramms zur Unterstützung der Erschließung einer Ressource 39 Bohrungen auf insgesamt 9.696 Metern niedergebracht. Die Mineralisierung wurde auf einer Länge von 1 Kilometer entlang des Streichs bis zu einer maximalen Tiefe von 444 Metern gebohrt, wo sie weiterhin offen ist. 9 der aktuellen 16 Löcher lieferten hochgradige (über 1 % Nickel) Mineralisierungsabschnitte wie etwa 3 Meter mit 1,4 % Nickel innerhalb von 13,5 Metern mit 0,82 % Nickel innerhalb von 52,5 Metern mit 0,5 % Nickel.

News: Canada Nickel erweitert hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung bei Texmont

