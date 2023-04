EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HelloFresh SE erzielt in einem starken ersten Quartal 2023 über 2 Milliarden Euro Umsatz



27.04.2023

HelloFresh SE erzielt in einem starken ersten Quartal 2023 über 2 Milliarden Euro Umsatz Rekord-Quartalsumsatz in Höhe von 2,02 Milliarden Euro; entspricht einem Umsatzwachstum von +5,3 % (Q1 2022: 1,92 Mrd. Euro; +3,3 % währungsbereinigtes Wachstum)

Kontinuierlicher Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts auf 61,2 Euro (Q1 2022: 55,1 Euro; +8,9 % währungsbereinigter Anstieg) bei gleichbleibend stabiler durchschnittlicher Bestellrate

Das bereinigte EBITDA des ersten Quartals 2023 erreicht 66,1 Millionen Euro (Q1 2022: 99,3 Millionen), woraus sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 3,3 % ergibt

Bestätigung der Jahresprognose für 2023 Berlin, 27. April 2023 - Die HelloFresh SE ("HelloFresh") veröffentlichte heute ihre Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2023. In Q1 2023 erreichte HelloFresh einen Rekord-Quartalsumsatz in Höhe von 2,02 Milliarden Euro, was einem Umsatzwachstum von 5,3 % entspricht (Q1 2022: 1,92 Mrd. Euro; 3,3 % währungsbereinigtes Wachstum). Das Unternehmen verzeichnete außerdem einen kontinuierlichen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts auf 61,2 Euro (Q1 2022: 55,1 Euro; 8,9 % währungsbereinigter Anstieg). Die Anzahl aktiver Kund:innen ging erwartungsgemäß um 4,8 % gegenüber Q1 2022 zurück, da der Vergleichszeitraum noch stark durch Covid-Effekte beeinflusst war, stieg jedoch gegenüber Q4 2022 deutlich um etwa eine Million auf 8,11 Millionen an. Die durchschnittliche Bestellrate pro Quartal und pro Kund:in blieb für die HelloFresh-Gruppe mit 4,0 stabil, wobei beide Segmente ein konstantes Ergebnis zeigten. Die beständige Entwicklung der Bestellrate wurde hauptsächlich durch maßgebliche Weiterentwicklungen des Produkts getragen. Darunter fallen unter anderem ein größeres Sortiment, mehr Optionen beim Austausch individueller Zutaten sowie mehr Flexibilität bei Lieferzeiträumen und Bestellfristen. Im ersten Quartal 2023 wuchs die Deckungsbeitragsmarge um 1,1 Prozentpunkte auf 26,3 % des Gesamtumsatzes (Q1 2022: 25,2 %). Die Entwicklung der Marge ist primär auf die weitere Effizienzsteigerung in HelloFreshs Produktionstätigkeiten zurückzuführen. Bezogen auf das bereinigte EBITDA erreichte HelloFresh 66,1 Mio. Euro (Q1 2022: 99,3 Mio. Euro) mit einer Konzernmarge von

3,3 %, trotz hoher saisonaler Marketingkosten und inflationsbedingtem Anstieg der Kosten im Einkauf. Wichtig zu beachten ist dabei, dass das diesjährige erste Quartal immer noch mit einem von der Pandemie betroffenen Zeitraum im Jahr 2022 verglichen wird. "Dank unserer starken Diversifizierung über verschiedene Länder, Marken und Geschäftsmodelle hinweg konnten wir ein volatiles makroökonomisches Umfeld meistern und unseren robusten und profitablen Wachstumskurs in 2023 fortsetzen. Wir legen nun den Fokus darauf, unser Angebot für unsere Kund:innen weiter auszubauen um ihnen ein noch besseres Erlebnis sowie noch mehr Produktauswahl anbieten zu können. Ich bin zuversichtlich, dass dies die Profitabilität unseres Kochboxengeschäfts weiter steigern wird. Gleichzeitig freuen wir uns weiterhin über die starke Wachstumsprognose des Ready-To-Eat-Geschäfts. Mit unserem breit gefächerten Portfolio an Ländern und Marken sind wir für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt und auf dem besten Weg, die weltweit führende Food Solutions Gruppe zu werden", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh. Bestätigung der Prognose für 2023 HelloFresh bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet ein bereinigtes Umsatzwachstum der HelloFresh Gruppe um ca. 2 % bis 10 %. Die Geschäftsführung erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2023 ein bereinigtes EBITDA zwischen 460 und 540 Millionen Euro. Ausgewählte Leistungskennzahlen HelloFresh-Gruppe Q1 2023 Q1 2022 Y-o-Y Aktive Kund:innen in Mio. 8,11 8,52 (4,8 %) Anzahl der Bestellungen in Mio. 32,82 34,57 (5,1 %) Anzahl der gelieferten Mahlzeiten in Mio. 278,5 287,3 (3,1 %)

Nordamerika* Q1 2023 Q1 2022 Y-o-Y Aktive Kund:innen in Mio. 4,63 4,87 (4,9 %) Anzahl der Bestellungen in Mio. 18,92 19,63 (3,6 %) Anzahl der gelieferten Mahlzeiten in Mio. 152,6 153,9 (0,8 %)

International Q1 2023 Q1 2022 Y-o-Y Aktive Kund:innen in Mio. 3,48 3,65 (4,7 %) Anzahl der Bestellungen in Mio. 13,90 14,95 (7,0 %) Anzahl der gelieferten Mahlzeiten in Mio. 125,9 133,5 (5,7 %)

* Das Segment Nordamerika umfasst unser Geschäft in Kanada (zuvor berücksichtigt im Segment International) und in den USA. Operative Kennzahlen HelloFresh-Gruppe Q1 2023 Q1 2022 Y-o-Y Umsatz (in Mio. Euro) 2.016,1 1.915,4 5,3 % Währungsbereinigter Umsatz (in Mio. Euro) 1.978,8 1.915,4 3,3 % Deckungsbeitragsmarge (in Mio. Euro*) 530,9 482,7 10,0 % Deckungsbeitragsmarge (in % des Umsatzes*) 26,3 % 25,2 % 1,1 Pp Bereinigtes EBITDA (in Mio. Euro) 66,1 99,3 (33,4 %) Bereinigtes EBITDA (in % des Umsatzes) 3,3 % 5,2 % (1,9 Pp)

Nordamerika ** Q1 2023 Q1 2022 Y-o-Y Umsatz (in Mio. Euro) 1.335,4 1.217,6 9,7 % Währungsbereinigter Umsatz (in Mio. Euro) 1.284,4 1.217,6 5,5 % Deckungsbeitragsmarge (in Mio. Euro*) 385,2 329,7 16,8 % Deckungsbeitragsmarge (in % des Umsatzes*) 28,7 % 27,0 % 1,7 Pp Bereinigtes EBITDA (in Mio. Euro) 76,0 85,7 (11,3 %) Bereinigtes EBITDA (in % des Umsatzes) 5,7 % 7,0 % (1,3 Pp)

International Q1 2023 Q1 2022 Y-o-Y Umsatz (in Mio. Euro) 680,7 697,7 (2,4 %) Währungsbereinigter Umsatz (in Mio. Euro) 694,4 697,7 (0,5 %) Deckungsbeitragsmarge (in Mio. Euro*) 158,8 160,3 (0,9 %) Deckungsbeitragsmarge (in % des Umsatzes*) 23,1 % 22,9 % 0,2 Pp Bereinigtes EBITDA (in Mio. Euro) 28,0 42,8 (34,6 %) Bereinigtes EBITDA (in % des Umsatzes) 4,1 % 6,1 % (2,0 Pp)

* Abzüglich der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen **Das Nordamerika-Segment umfasst unsere Geschäfte in Kanada (zuvor im Segment "International" enthalten) und in den USA. Über HelloFresh Die HelloFresh SE ist eine globale Food Solutions Group und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh-Gruppe bietet ihre Produkte unter sechs verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kund:innen mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. Das Unternehmen wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. Im ersten Quartal 2023 lieferte HelloFresh mehr als 278 Millionen Mahlzeiten aus und erreichte 8,11 Millionen aktive Kund:innen. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh-Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona. Pressekontakt Saskia Leisewitz

Global Head of Corporate Communications

HelloFresh Group +49 (0) 174 72 35 961

sl@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com





