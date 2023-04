Die Warimpex-Gruppe hat sich im abgelaufenen Jahr positiv entwickelt. Das Periodenergebnis erhöhte sich von 12,0 Mio. Euro auf 42,9 Mio. Euro. Laut Warimpex sind dafür mitunter die höheren Auslastungen der Büroimmobilien in Polen und die erstmalige Vollkonsolidierung einer Büroimmobilie in St. Petersburg verantwortlich. Die Gesamt-Umsatzerlöse stiegen um 69 Prozent auf 45,1 Mio. Euro. Die Dividende fällt aus. CEO Franz Jurkowitsch: "Aufgrund des wirtschaftlich unsicheren Umfelds haben wir uns dazu entschlossen, der Hauptversammlung keine Dividende für 2022 vorzuschlagen". Das EBITDA verbesserte sich auf 16,5 Mio. Euro (+14 Prozent), in erster Linie aufgrund des höheren Bruttoergebnisses vom Umsatz sowie des Ergebnisses aus der Veräußerung von Immobilien ....

Den vollständigen Artikel lesen ...