Mit einem kräftigen Plus führt die Aktie von Heidelberger Druck den SDAX am Donnerstag im frühen Handel an. Am Vorabend hatte der Maschinenbauer überraschend seine vorläufigen Zahlen vorgelegt und damit voll überzeugt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind im abgelaufenen Geschäftsjahr stärker als erwartet gestiegen.Der Umsatz ist in den zwölf Monaten bis Ende März 2023 bei Heidelberger Druck von knapp 2,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf rund 2,4 Milliarden Euro geklettert. Der Erlös lag damit leicht ...

