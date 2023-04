Der DAX-Konzern RWE hat am Donnerstag überraschend vorläufige Zahlen zum ersten Quartal präsentiert. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Versorger den Gewinn deutlich steigern, die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. An der Börse kommt das gut an, die Aktie legt im frühen Handel mehr als zwei Prozent zu.Vor allem dank höherer Erträge bei der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser/Biomasse/Gas hat RWE das bereinigte EBITDA deutlich von lediglich 1,46 Milliarden Euro auf 2,80 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...