Leipzig (ots) -Dass am Penis-Komplex etwas dran ist und schnelle Sportwagen symbolisch der Verlängerung dienen, haben britische Psychologen kürzlich bestätigt. Ihrer experimentellen Studie geht die sexpositive Online-Community JOYclub auf den Grund. Die exklusive Umfrage gibt preis, welchen Luxus Big Dicks wirklich wollen und woran Männer mit großen Penissen am ehesten zu erkennen sind. In der Kategorie Auto gilt: Zweimal hinschauen, wenn er aus einem VW steigt!Luxus? Auch zertifizierte Big Dicks favorisieren ein AutoDas Vorurteil, dass Männer selten die Wahrheit zur Größe ihres Penis sagen, wurde seitens JOYclub in der Umfrage* ausgeräumt. Denn besitzt Mann einen zertifizierten Big Dick, lügt er über die Zentimeter in seiner Hose nicht.Ab wann ist ein Penis offiziell ein Big Dick? Die knapp 15.000 Mitglieder zählende JOYclub-Gruppe "BigDicks& Chicks" nimmt es ganz genau: Es braucht 18 cm in der Länge, 4,5 cm in der Breite und einen Umfang von 14 cm - Mindestmaße, versteht sich. Das Maßnehmen erfolgt unter fast laborähnlichen Bedingungen und ist fotografisch dokumentiert.Aufgefordert, sein favorisiertes Luxusprodukt zu wählen, wählt jeder vierte Big Dick das Auto! Das passt mit den britischen Erkenntnissen (https://psyarxiv.com/uy7ph/) nur bedingt überein, denn ein echter Big Dick braucht keine rasende Bestätigung für seinen Penis - liebt höchstens ein bisschen Luxus!Big Dicks fahren VW in der Ausführung familientauglichAufgepasst, Liebhaber:innen großer Penisse: Kommt Mann in einem familientauglichen SUV oder Kombi daher, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er gut bestückt ist. Jeder zweite Big Dick greift zu diesen Modellen. Wenn es dann noch ein VW ist: Volltreffer! Denn 22 % entscheiden sich für diese Marke.In Folge wenig überraschend: Mit einem hochmotorisierten Sportwagen macht lediglich jeder siebte Big Dick auf sich aufmerksam. Ebenso wenig gefahren werden die mit sommerlichem Cruisen assoziierten Marken: Mercedes liegt mit 12 % noch vor Audi (10 %), BMW (10 %) und Porsche (4 %).Big Dick: "Schatz, lass' uns die Rückbank nehmen!"Sex im Auto ist den meisten Big Dicks vertraut (86 %). Und an alle Fans: Sollte die Lust keinen Aufschub dulden, hat er es am liebsten auf der Rückbank (65,1 %). Zwei Fakten, die auch auf die Träger aller anderen Penisgrößen zutreffen.Zudem ist das JOYclub-Mitglied Race_couple (39) überzeugt: "Jeder Penis ist unterschiedlich! Und jeder Träger geht anders mit seinem besten Stück um." Ob also groß oder klein, für alle gilt: Jedes beste Stück ist schön, einzigartig und verdient es, gemocht zu werden!* Die JOYclub-Umfrage erfolgte in der Gruppe "BigDicks & Chicks". 530 Mitglieder nahmen teil. 50 Männer gaben an, zertifizierte Big-Dick-Träger zu sein. Die Männer sind zwischen 27 und 59 Jahre alt, im Mittel 41.