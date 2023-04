Spannende Pipeline, komfortable Cashposition und ein Schuss Übernahmefantasie: Die Aktie dieses Pharmaunternehmens ist eine Spekulation wert.Immer mehr Therapien zur Behandlung von Seltenen Krankheiten, sogenannte Orphan Drugs, sind auf den größten Biopharma-Märkten zugelassen. Laut dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland (vfa) sind per Juni 2022 insgesamt 136 Medikamente dieser Art in Europa zugelassen, weitere 68 haben den Orphan-Drug-Status, der nach zehn Jahren ausläuft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...