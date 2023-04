Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Akademie hat eine herausragende Bildungslandschaft geschaffen und fördert lebenslanges Lernen› Feierlichkeiten stellen den laufenden Transformationsprozess in den Mittelpunkt› Auszubildende gewährten zur Feier des Tages einen Ausblick auf das neunte Azubi Car› Neues Memorandum bekräftigt Unterstützung und Investition in Bildung sowie die Absicht, Themen rund um die Transformation der Automobilindustrie gezielt zu fördern› Neues Lern-Ökosystem,Degreed' geht an den StartDie Škoda Akademie feiert ihren zehnten Geburtstag. Ein facettenreiches Programm anlässlich des Jubiläums präsentierte die wichtigsten Meilensteine, gab einen Ausblick auf die Zukunftsthemen der Škoda Akademie und betonte die wichtige strategische Bedeutung dieser Institution für den tschechischen Automobilhersteller. Die Befähigung von Mitarbeitern und Auszubildenden ist in dieser Epoche der Transformation essenziell für den Erfolg von Škoda Auto. Die berufliche Ausbildung hat bei Škoda Auto eine lange Tradition, die bis 1927 zurückgeht.Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: "Wir transformieren Škoda Auto in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung. Um diesen Wandel erfolgreich zu meistern, schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Mitarbeiter für die zukünftigen Anforderungen unserer Industrie vorzubereiten. In diesem Kontext haben lebenslanges Lernen und das Empowerment unserer Mitarbeiter oberste Priorität. Wir blicken nun schon auf eine fast 100-jährige Trainings- und Bildungstradition bei Škoda Auto zurück, angefangen mit den ersten Lehrlingen im Jahr 1927. Heute spielt die Škoda Akademie mit ihrem innovativen und strategischen Lernansatz eine Schlüsselrolle dabei, unsere Mitarbeiter in neuen Fähigkeiten auszubilden. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag, um Škoda Auto zukunftssicher aufzustellen und unsere Wettbewerbsfähigkeit in dieser sich radikal verändernden Welt zu verbessern."Maren Kabowski, Leiter der Škoda Akademie, fügt hinzu: "Die Vielzahl unserer Kurse an der Škoda Akademie deckt nicht allein technisches Wissen ab, sondern umfasst auch die Ausbildung professioneller und sozialer Kompetenzen. Dieses Jubiläum gibt uns die Möglichkeit, auf die großartigen Erfolge der vergangenen Dekade zurückzublicken und all unseren Partnern für die gute Zusammenarbeit zu danken. Gleichzeitig skizzieren wir an diesem zehnten Geburtstag unsere Vision einer Bildung der Zukunft und treiben den Wandel weiter voran. Die Škoda Akademie wird einen entscheidenden Teil zur erfolgreichen Zukunft unseres Unternehmens und der einzelnen Regionen beitragen."Eine starke Bildungsgemeinschaft etablierenSeit 2013 läuft die allgemeine und berufliche Bildung der Mitarbeiter und Lehrlinge unter dem Dach der Škoda Akademie, die als Teil der Strategie der Volkswagen Group Academy gegründet wurde. In diesem Rahmen definiert sich die Rolle der Škoda Akademie durch die folgenden Hauptthemen: Produkt, Digitalisierung, Mentalitätskultur, Produktion und Arbeitsmethoden. Die Škoda Akademie hat ein außergewöhnliches Bildungsnetzwerk geschaffen - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Volkswagen Gruppe. Von diesem profitiert sie sehr, um schnell und zielgerichtet auf Veränderungen reagieren zu können.Mitarbeiterförderung bei Škoda AutoAls ein sich schnell wandelndes Unternehmen, das sich auf Digitalisierung und Zukunftstechnologien fokussiert, hat Škoda Auto das Lernen als integralen Bestandteil seiner Unternehmensstrategie verankert. Das Unternehmen sieht die richtigen Fähigkeiten und die Förderung seiner Mitarbeiter als wichtige Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation. Die Škoda Akademie umfasst daher Kurse, die nicht allein wegen ihrer Inhalte relevant sind, sondern die Mitarbeiter auch motivieren, unabhängig zu lernen und sich selbst immer weiterzuentwickeln.Mit,Degreed' bietet die Škoda Akademie nun ein digitales Lern-Ökosystem mit Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Entwicklungspfaden und Denkanstößen zur eigenen Einstellung an. Dieses Ökosystem befindet sich selbst immerzu im Wandel, um sich optimal auf die schnelllebigen Veränderungen in der Automobilindustrie und der sozialen Wirklichkeit einzustellen. Es kreiert innovative Arbeitsräume und verändert das Paradigma des Lernens.Bildung hat bei Škoda Auto eine lange TraditionSeit langem investiert der tschechische Automobilhersteller in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. 1927 öffnete die Škoda Berufsschule erstmals ihre Türen für die ersten 58 Auszubildenden. Seitdem haben mehr als 25.000 Menschen ihre Ausbildung dort abgeschlossen. Heute gehört die Berufsschule zur Škoda Akademie und zählt aktuell fast 820 angehende Automobilfachleute in 19 Fachrichtungen, die sich dort auf ihre künftigen Berufe vorbereiten. Fast 100 davon sind Frauen. Zudem hat das Unternehmen bereits mehr als 23.000 Beschäftigte weitergebildet, um sie auf die Anforderungen der Elektromobilität vorzubereiten und ihre Arbeitsplätze an den Standorten zu sichern.Zehn Jahre zukunftsweisende ThemenWährend der Feierlichkeiten zum Jubiläum konnten die Teilnehmer an interaktiven, innovativen Workshops teilnehmen, die die Entwicklung von Bildungsthemen thematisierten wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Automatisierung, Elektromobilität sowie diverse Projekte zu sozialen Kompetenzen.Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung präsentierten die Auszubildenden der Škoda Berufsschule in Mladá Boleslav ein Video (https://vimeo.com/821171114), das einen Ausblick auf das nächste Azubi Car gab. Das Azubi Car gilt als Flaggschiffprojekt der Škoda Akademie. Dabei bauen Berufsschüler ein aktuelles Modell aus dem Škoda Portfolio in das individuelle Traumauto ihres Ausbildungsjahrgangs um. Sie tragen dabei die komplette Verantwortung für die Realisierung des Konzepts - von der ersten Skizze bis zum fertiggestellten Fahrzeugunikat. Dabei erhalten sie tatkräftige Unterstützung aus verschiedenen Abteilungen bei Škoda Auto, zum Beispiel vom Škoda Design und der Technischen Entwicklung.Selbstverpflichtung zur MitarbeiterförderungAnlässlich des Jubiläums haben Škoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorständin für People & Culture Maren Gräf und Vorsitzender der Gewerkschaft KOVO Jaroslav Povšík ein Memorandum für die Förderung und Unterstützung der Škoda Akademie unterzeichnet. 