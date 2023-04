Die Deutsche Bank hat 2023 den besten Jahresstart seit 2013 erzielt. Trotzdem sollen die Kosten noch kräftiger gesenkt werden als bisher angestrebt, um den Gewinn weiter nach oben zu treiben. Im Klartext bedeutet dies unter anderem eine "strikte Einstellungsbeschränkungen in kundenfernen Bereichen" und einen gezielten "Stellenabbau in den Führungsebenen". An der Börse kommt dies gut an.Im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...