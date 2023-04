Um die Finanzbildung in Deutschland ist es immer besser bestellt. Dennoch gibt es nach wie vor noch große Lücken mit teils schwerwiegenden Folgen, wie aus einer neuen Infografik von Business2Community hervorgeht. So glauben 16% der Bundesbürger, dass Kryptowährungen gesetzliche Zahlungsmittel sind. Weitere 18% geben an, dass sie es nicht wissen. Im rechtlichen Sinne stellen Kryptowährungen in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...