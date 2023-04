Eine Aktie. Montag bis Freitag. Eche Performance. https://bit.ly/424VRyq Die "Aktie der Woche" liefert Ihnen jeden Sonntag einen einzigen Aktientipp in Ihr E-Mail-Postfach. Minmaler Aufwand, geringes Risiko. Jetzt kennenlernen! An der Wall Street ist die Stimmung nach dem Auftakt der Berichtssaison optimistisch, erklärt Wall Street-Expertin Sandra Navidi. Alles bereit also für einen neuen Bull Run - Navidi warnt: Der weitere Kurs der Zentralbank Fed bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Hinzu kommt: Die Zinserhöhungen wirken erst mit Zeitverzug auf Unernehmensgewinne. Die aktuelle Zuversicht unter Anlegern könnte schnell in Panik umschlagen, falls es auf der Konjunkturseite schlechte Nachrichten gebe. Dann sei auch eine Korrektur im Bereich von zehn Prozent denkbar. Was besonders auffalle: Die Meinungen der Wall Street-Experten mit Blick auf die kommenden Monate gingen weit auseinander. Das erhöht das Potenzial für Überraschungen. Was sie vom kommenden Fed-Treffen und der Earnings Season erwartet, und warum die Wall Street auch beim Thema Elon Musk gespalten ist: Mehr dazu im Video.