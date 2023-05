DJ PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB prüft Begebung einer Unternehmensanleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Jena (pta/02.05.2023/15:45) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Jena, 02.05.2023: Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) prüft die Möglichkeiten der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand heute beschlossen, die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG zu mandatieren. Die Unternehmensanleihe soll zunächst im Rahmen eines Umtauschangebots den Anleihegläubigern der bisherigen mit einem Zins von 4% p.a. ausgestatteten Unternehmensanleihe 2018/2023 (DE000A2LQL97), die am 01. Juli 2023 fällig wird, angeboten werden. Das Umtauschangebot wird sich nur an Inhaber der Anleihe 2018/2023 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 100.000,-- tauschen. Die nicht von den bisherigen Anleihegläubigern gezeichneten Schuldverschreibungen der neuen Anleihe sollen dann im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren angeboten werden.

Die Gesellschaft wird auf Basis von Gesprächen mit Marktteilnehmern entscheiden, ob und in welcher Höhe bzw. mit welchen Konditionen die Unternehmensanleihe begeben wird.

(Ende)

Aussender: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Adresse: Semmelweisstrasse 1, 07743 Jena Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: ms@dewb.de Website: dewb.de

ISIN(s): DE0008041005 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

May 02, 2023 09:45 ET (13:45 GMT)