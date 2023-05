Inflationsrate in der Eurozone stabil

Werbung







Das europäische Statistikamt meldete die vorläufigen Inflationsdaten für den Monat April, bevor in zwei Tagen die EZB zu ihrem nächsten Zinsentscheid tagt.



Die Inflation im Euroraum nahm erneut leicht ab. Gemeldet wurde eine Teuerungsrate von 7,0 Prozent für den Monat April, basierend auf einer ersten Schätzung von Eurostat, dem europäischen Statistikamt. Ebenfalls wurde ein leichter Rückgang der Kerninflation auf 5,6 Prozent gemeldet. Im Vormonat betrug die Kerninflationsrate noch 5,7 Prozent. Ungeachtet der gemeldeten Daten gilt eine weitere Zinserhöhung der EZB am kommenden Donnerstag als sicher, unklar ist lediglich die Höhe. Der Leitzins liegt momentan bei 3,5 Prozent im Euroraum.









