München (ots) -Der von Kritikern gefeierte Film von Amazon Studios, Skydance Sports, Artists Equity und Mandalay Pictures startete am 5. April weltweit in den KinosPrime Video kündigt heute an, dass Ben Afflecks AIR - Der große Wurf, von Amazon Studios, Skydance Sports, Mandalay Pictures und das erste Projekt von Afflecks und Matt Damons Artists Equity, ab dem 12. Mai weltweit in mehr als 240 Ländern bei Prime Video verfügbar sein wird. Nach dem globalen Kinostart ist AIR - Der große Wurf die neueste Ergänzung innerhalb der Prime-Mitgliedschaft. Prime-Mitglieder weltweit genießen niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft.AIR - Der große Wurf wurde von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert und hat derzeit eine 92%ige "Certified Fresh" Tomatometer-Bewertung, eine 98%ige verifizierte Publikumsbewertung auf Rotten Tomatoes und ein "A" CinemaScore.Der preisgekrönte Regisseur Ben Affleck erzählt in AIR - Der große Wurf die unglaubliche Geschichte der richtungsweisenden Partnerschaft zwischen dem damaligen Newcomer Michael Jordan und der aufstrebenden Basketball-Division von Nike, die mit der Marke "Air Jordan" die Welt des Sports revolutionierte. Auf bewegende Weise zeichnet AIR - Der große Wurf den Aufstieg eines unkonventionellen Teams nach, das bereit ist, alles aufs Spiel zu setzen. Der Film erzählt außerdem von der bedingungslosen Hingabe einer Mutter, die von dem außergewöhnlichen Talent ihres Sohnes fest überzeugt ist - und von dem Basketball-Phänomen, das zum besten Spieler aller Zeiten werden sollte.Matt Damon (https://www.imdb.com/name/nm0000354/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_Matt%20Damon) spielt als eigenwilliger Nike-Manager Sonny Vaccaro an der Seite von Affleck als Nike-Mitbegründer Phil Knight, neben Jason Bateman (https://www.imdb.com/name/nm0000867/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_q_Jason%20Bateman) als Rob Strasser, Chris Messina (https://www.imdb.com/name/nm0582149/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Chris%20Messina) als David Falk, Matthew Maher (https://www.imdb.com/name/nm0536866/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Matthew%20Maher) als Peter Moore, Marlon Wayans (https://www.imdb.com/name/nm0005541/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_q_Marlon%20Wayans) als George Raveling, Chris Tucker (https://www.imdb.com/name/nm0000676/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_2_nm_6_q_Chris%20Tucker) als Howard White, Viola Davis (https://www.imdb.com/name/nm0205626/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_q_Viola%20Davis) als Deloris Jordan und Gustaf Skarsgård (https://www.imdb.com/name/nm0803890/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_1_q_Gustaf%20Skarsg%C3%A5rd) als Horst Dassler.Dabei markiert der Film das erste Projekt mit Matt Damon in der Hauptrolle, bei dem Ben Affleck Regie führt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Alex Convery (https://www.imdb.com/name/nm7418825/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_q_Alex%20Convery), produziert wird AIR - Der große Wurf von David Ellison (https://www.imdb.com/name/nm1911103/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_David%20Ellison), Jesse Sisgold (https://www.imdb.com/name/nm5999803/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_2_q_Jesse%20Sisgold), Jon Weinbach (https://www.imdb.com/name/nm2011715/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Jon%20Weinbach), Affleck, Damon, Madison Ainley (https://www.imdb.com/name/nm2001714/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_q_Madison%20Ainley), Jeff Robinov (https://www.imdb.com/name/nm0732268/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Jeff%20Robinov), Peter Guber (https://www.imdb.com/name/nm0345542/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_q_Peter%20Guber) und Jason Michael Berman (https://www.imdb.com/name/nm4132650/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_6_q_Jason%20Michael%20Berman). Zu den ausführenden Produzenten gehören Dana Goldberg (https://www.imdb.com/name/nm1602154/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_Dana%20Goldberg), Don Granger (https://www.imdb.com/name/nm1447370/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_Don%20Granger), Kevin Halloran (https://www.imdb.com/name/nm0356720/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Kevin%20Halloran), Michael Joe (https://www.imdb.com/name/nm5924147/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_q_Michael%20Joe), Drew Vinton (https://www.imdb.com/name/nm4469290/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_6_q_Drew%20Vinton), John Graham (https://www.imdb.com/name/nm0334127/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_John%20Graham), Peter E. Der unvergessliche Soundtrack des Films mit Hits aus den 80ern - von Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, REO Speedwagon, The Clash, Night Ranger, Dire Straits, Grandmaster Flash & The Furious Five, Squeeze und vielen anderen - ist ab sofort digital bei Legacy Recordings, der Katalogabteilung von Sony Music Entertainment, erhältlich. Zusätzlich stehen lizensierte Inhalte zur Verfügung.- Live Sport: Prime Video zeigt in Deutschland exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag, insgesamt 16 Spiele pro Saison, inklusive der Highlights aller anderen Begegnungen des Dienstags. Die Spiele sind für Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten über die Prime Video App auf zahlreichen Geräten und online verfügbar.- Prime Video Channels: Prime-Mitglieder können Channels individuell buchen, darunter ARD Plus, ZDF Select, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Alle 38 linearen Kanäle von ARD und ZDF sind ohne zusätzliche Kosten in der bestehenden Prime-Mitgliedschaft enthalten. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels.- Amazon Freevee: Amazon Freevee ist ein werbeunterstützter Video-Streaming-Service und bietet Kund:innen mit und ohne Prime-Mitgliedschaft eine Premium-Auswahl an Filmen und Serienepisoden, darunter auch exklusive Original Serien, ohne zusätzliche Kosten. Amazon Freevee kann über die Freevee App auf Fire TV und über die Amazon Webseite (amazon.de/freevee) gestreamt werden. Der Freevee Channel ist auch über die Prime Video App auf Smart-TVs, Mobilgeräten, Fire Tablets, Echo Show und anderen Streaming-Geräten verfügbar, die werbeunterstützte Kanäle unterstützen.- Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kund:innen digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien.- Schneller Zugriff: Kund:innen können Prime Video zu Hause oder unterwegs auf hunderten kompatiblen Geräten streamen - im Web oder mit der Prime Video App auf Smartphones, Tablets, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und ausgewählte Smart-TVs. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man hier (https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKE2YYEA6GB62ULS).- Unglaubliches Seherlebnis: Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kund:innen blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.Prime Video ist nur einer der zahlreichen Vorteile von Prime. In Deutschland und Österreich genießen Prime-Mitglieder auch viele weitere Unterhaltungsangebote wie Amazon Music, Prime Reading oder Prime Gaming und profitieren von Services wie Amazon Photos oder schneller Lebensmittellieferung. Außerdem erhalten sie Premiumzugang zu Blitzangeboten und unbegrenzten, kostenlosen Premiumversand von Millionen von Artikeln. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.Mehr über PrimeWeltweit genießen mehr als 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kund:innen in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und der Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern Amazon Fresh zur Verfügung, damit sie ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Bio-Produkten sowie allen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs bequem online erledigen können. Darüber hinaus können Kund:innen im südhessischen Raum um Frankfurt und Darmstadt, in Kassel, in Würzburg im Raum Gießen und Marburg, sowie auch im Raum Mainz und Wiesbaden im tegut...bei Amazon Webshop oder über die Amazon App bei einer lokalen tegut... Filiale online bestellen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 89,90 Euro im Jahr oder 8,99 Euro pro Monat erhältlich Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. 