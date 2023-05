Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 2. Mai 2023, Gabriela Maria Payer als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) bestellt. Gabriela Maria Payer hat an der Universität Zürich und der Paris-Sorbonne Sprachen und Wirtschaft studiert und promoviert. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen und fundierte Kenntnisse im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich sowie in den Gebieten Informationstechnologie, Management und Leadership.Die Neubestellung war erforderlich, da die Vizepräsidentin des Aufsichtsrats, Michéle Borgeaud, per 30. Juni 2023 demissioniert. Neben dem Präsidenten des Aufsichtsrats Christian Batliner (Triesen) und dem neu bestellten Mitglied Gabriela Maria Payer (St. Moritz) sind im Aufsichtsrat der FMA weiterhin Yvonne Lang Ketterer (Wädenswil), Jürg Meier (Eschen) sowie Volkmar Ritter (Vaduz) tätig.Die Regierung gratuliert Gabriela Maria Payer zur Wahl in den Aufsichtsrat der FMA für die Mandatsperiode von 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2028 und wünscht ihr bei dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Mitglied, Michéle Borgeaud, dankt die Regierung für ihre Mitarbeit im Aufsichtsrat und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47simon.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906117