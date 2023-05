Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

1876 Resources erwirbt Pipeline Infrastruktur14 Mio. USD Kaufpreis / Infrastruktur ermöglicht kosteneffiziente Flächenentwicklung1876 Resources, die frühere Cub Creek Energy, hat einen Kaufvertrag unterzeichnet, um die bestehende Pipeline-Infrastruktur auf ihren Flächen im Powder River Basin in Wyoming zu erwerben. Damit werden ca. 59,3 Kilometer an Pipeline, Lagertanks und technischen Anlagen übernommen.Die Pipeline verbindet alle bestehenden Bohrplätze von 1876 Resources und transportiert darüber hinaus die Gasproduktion von anderen Produzenten in der Region. Aktuell verfügt die Pipeline über eine Kapazität von 5.000 Kubikfuß (mcf) pro Tag, kann jedoch ...

