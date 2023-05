Supermassereiche schwarze Löcher lauern im Zentrum von großen Galaxien und verschlingen alles, was ihnen zu nahe kommt, einschließlich Gas, Staub und Sterne. Eine neue Nasa-Animation hebt das "Super" in diesen supermassereichen Ungetümen nun auf ein neues Level. Erst kürzlich haben Forscher:innen ein riesiges schwarzes Loch entdeckt, das so groß wie 20 Millionen Sonnen ist und seiner Wirtsgalaxie "entkommen" zu sein scheint. Nun zeigt eine Nasa-Animation zehn gigantische schwarze Löcher, deren Masse zwischen 100.000 und mehr als 60 Milliarden Sonnenmassen ...

