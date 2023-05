In den Augen unserer Autoren könnten diese Top-Aktien für April spannende Investitionsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren darstellen. Ralf Anders: SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) Die Turbulenzen in der Bankenwelt haben viele Anleger aus Bankaktien fliehen lassen. Am Ende sollten jedoch die Besten profitieren, weshalb sich in diesem Segment gute Einstiegsgelegenheiten ergeben. Dazu gehört für mich die schwedische SEB (WKN: 859768), die in ganz Nordeuropa hohe Marktanteile behauptet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...