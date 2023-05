Florenz, Italien (ots/PRNewswire) -Nach Gewinn des Qualifikationsturnier in Frankreich qualifiziert sich die Mannschaft aus Florenz für den Eurocup 3.Zum ersten Mal in der Geschichte für ein toskanisches Team.Die Volpi Rosse Menarini haben nun die Grenze überquert und sind auf dem Weg nach Europa. Die Mannschaft aus Florenz ist das erste Rollstuhlbasketballteam, das die Toskana auf internationaler Ebene beim Eurocup 3 vertritt.Ein absolutes Debüt in Europa bei einem offiziellen internationalen Turnier der IWBF, des Europäischen Rollstuhlbasketballverbands. Das hervorragende Ergebnis, das die junge Mannschaft aus Florenz nach Hause brachte, war Teil des Qualifikationsturniers, das am Wochenende in Chalon-Sur-Saône im Burgund (Frankreich) stattfand. Die Teilnahme an diesem Turnier war auch dem stetigen und exponentiellen Wachstum des Teams zu verdanken, das es der Mannschaft - die gerade erst im zweiten Jahr in der Serie A spielt - ermöglichte, hoch weit genug in der Rangliste zu stehen, um an den europäischen Qualifikationsspielen teilzunehmen.Darüber hinaus blieb die Mannschaft der Volpi Rosse Menarini nach den Spielen in Frankreich ungeschlagen. Als Erstes besiegten sie ihre Gegner Elan Chalon (Frankreich), dann die Roller Poulls aus Belgien und schließlich die israelische Mannschaft Maid El Karam. Zudem schlug die Mannschaft nur wenige Tage später die belgische Mannschaft Roller-Poulls im Finale."Dies ist ein unglaubliches Ergebnis und eine Quelle von großer Zufriedenheit für die Mannschaft", erklärte der Präsident der Volpi Rosse Menarini, Ivano Nuti. "Wir sind unserem europäischen Debüt mit einem Gefühl von Bescheidenheit und Offenheit begegnet, das unsere junge Mannschaft auch auf dem Spielfeld gezeigt hat. Diese Herangehensweise hat es uns ermöglicht, ein historisches Ergebnis zu erzielen, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die gesamte Rollstuhlbasketballbewegung der Toskana."Das französische Turnier, bei dem die Volpi Rosse nicht nur den Namen Menarini trugen, sondern auch den "Pegasus" für die toskanische Region und die "Giglio" (Lilie) für die Stadt Florenz vertraten, stand am Ende einer Saison mit großartigen Erfolgen für die Mannschaft. "Von den insgesamt 17 Spielen verteilt auf die Liga und Europa", so Nuti, "haben wir zwölf gewonnen. In der Liga wurden wir Fünfter und nach dem Entscheidungsspiel gegen Padua aufgrund der Tordifferenz Sechster. Während wir zu Hause geschlagen wurden, haben wir das Auswärtsspiel gewonnen und sind so die einzige Mannschaft, die das Team aus Venedig zu Hause bezwungen hat.""Das von den Volpi Rosse erzielte Ergebnis erfüllte Menarini mit großem Stolz", fügten Lucia und Alberto Giovanni Aleotti, Aktionäre und Mitglieder des Verwaltungsrats von Menarini hinzu. "Der Geist und das Engagement, die die Mannschaft jeden Tag auf dem Spielfeld gezeigt hat, sind die Grundlage solch wichtiger Ergebnisse und repräsentieren auf bestmögliche Weise die Werte, die unser Unternehmen seit jeher auszeichnen. Herzlichen Glückwunsch an die jungen Spieler", so Lucia und Alberto Giovanni Aleotti abschließend, "sie sind ein echtes Vorbild, nicht nur im Sport, sondern auch im täglichen Leben."Die Menarini Pharmaceutical Group mit Hauptsitz in Florenz ist mit einem Umsatz von 4,154 Milliarden Euro und mehr als 17.000 Mitarbeitern in 140 Ländern weltweit vertreten. Mit 9 Forschungs- und Entwicklungszentren sind die Produkte von Menarini in den wichtigsten Behandlungsbereichen vertreten, darunter Kardiologie, Onkologie, Gastroenterologie, Pneumologie, Infektionskrankheiten, Diabetes und entzündungshemmende und schmerzlindernde Produkte. Die pharmazeutische Produktion erfolgt in den 18 Produktionsstätten der Gruppe in Italien und im Ausland, die jährlich über 577 Millionen Packungen herstellen und auf fünf Kontinenten vertreiben. Die pharmazeutische Produktion von Menarini, die den höchsten Qualitätsstandards entspricht, leistet einen kontinuierlichen Beitrag zur Gesundheit von Patienten auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.menarini.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2067783/Volpi_Rosse_Menarini_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2067784/Volpi_Rosse_Menarini_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2067785/Volpi_Rosse_Menarini_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1958938/4015397/MENARINI_GROUP_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/europas-turen-offnen-sich-weit-fur-die-volpi-rosse-menarini-301813882.htmlPressekontakt:Valeria Speroni Cardi,pressoffice@menarini.com,+3905556801Original-Content von: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160562/5499628