Meyer Burger und Ingka Investments unterzeichnen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren



Medienmitteilung Thun, 3. Mai 2023 Meyer Burger und Ingka Investments unterzeichnen Abnahmevertrag mit einer Laufzeit von vier Jahren Meyer Burger Technology AG und Ingka Investments, die Investitionsgesellschaft der grössten IKEA Einzelhandelsgruppe Ingka, haben einen Abnahmevertrag über Solarmodule mit einer Laufzeit von vier Jahren unterzeichnet. Dieser Vertrag ist einer der beiden, die am 23. März 2023 im Zusammenhang mit der Erhöhung der jährlichen Produktionskapazität des Modulwerkes in Goodyear (Arizona, USA) von ca. 1,6 Gigawatt auf ca. 2 Gigawatt bekannt gegeben wurden. Die Vereinbarung mit Ingka Investments umfasst die Lieferung von Premium-Solarmodulen, die künftig in Goodyear produziert und zwischen 2025 und 2029 ausgeliefert werden sollen. Die Solarmodule werden auf der neuen Glas-Glas-Produktplattform von Meyer Burger hergestellt und sind elektrisch und grössenmässig für Anwendungen im Kraftwerkssegment optimiert. Wie die anderen Produkte von Meyer Burger zeichnen sie sich durch eine äusserst geringe Degradation und eine Bifazialität von mehr als 90 Prozent aus. "Diese Vereinbarung ist ein hervorragender Start, sowohl für unsere Ambitionen, weiter in die Produktion von erneuerbaren Energien in den USA zu investieren, als auch für unsere Partnerschaft mit Meyer Burger, einem Unternehmen mit hohen ESG-Standards und der gemeinsamen Verpflichtung, einen bedeutenden Beitrag zur Dekarbonisierung und zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu leisten", sagt Frederik de Jong, Head of Renewable Energy bei Ingka Investments. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ingka Investments, die uns durch diese Abnahmevereinbarung beim schnellen Hochfahren unserer Produktion in den USA unterstützen wird", sagt Daniel Menzel, COO von Meyer Burger. Ingka Investments wird eine substanzielle jährliche Vorauszahlung leisten, um Meyer Burger die Beschaffung und Finanzierung von Maschinen, Materialien und Rohstoffen für die Solarmodulproduktion zu ermöglichen. Über weitere Details des Vertrages haben die Parteien vorerst Stillschweigen vereinbart. Medienkontakte Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch Ingka Investments M. +46 70 993 6376 Investmentspress.office@ingka.com

Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Über Ingka Investments Mit IKEA Einzelhandelsgeschäften in 31 Märkten ist die Ingka Gruppe der größte IKEA Einzelhändler und repräsentiert etwa 90% des IKEA Einzelhandelsumsatzes. Sie ist ein strategischer Partner für die Entwicklung und Innovation des IKEA Geschäfts und hilft bei der Definition gemeinsamer IKEA Strategien. Die Ingka Gruppe besitzt und betreibt IKEA Verkaufskanäle im Rahmen von Franchiseverträgen mit Inter IKEA Systems B.V. Sie hat drei Geschäftsbereiche: IKEA Einzelhandel, Ingka Investments und Ingka Zentren. Mehr Infos auf ingka.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



