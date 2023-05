DJ BNP Paribas macht dank Bank of the West Gewinnsprung

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)--BNP Paribas hat den Gewinn im ersten Quartal dank Wachstums in allen Geschäftsbereichen und des Verkaufs der Bank of the West gesteigert. Der Nettogewinn kletterte auf 4,43 von 1,84 Milliarden Euro im Vorjahr, wie die französische Großbank mitteilte. Die Einnahmen nahmen leicht um 1,4 Prozent auf 12,03 Milliarden Euro zu. Im Ergebnis spiegele sich auch der im Februar abgeschlossene Gewinn aus dem Verkauf des Privat- und Firmenkundengeschäfts in den USA wider, erklärte BNP Paribas. Die Vorjahreszahlen wurden um Änderungen bei den Rechnungslegungsstandards, darunter auch IFRS 17, angepasst.

Bereinigt um Sondereffekte erzielte die Bank in den ersten drei Monaten 2023 einen Nettogewinn von 2,845 Milliarden Euro nach Steuern. In der Unternehmenssparte Corporate and Institutional Banking wuchsen die Erträge im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro, was auf höhere Erträge im Global Banking zurückzuführen ist.

Die Einlagen stiegen im Vergleich zum Jahresende 2022 um 1,3 Prozent auf 216 Milliarden Euro. Allein die Private-Banking-Einheit verzeichnete Nettozuflüsse von fast 4,4 Milliarden Euro. Das in Paris ansässige Geldhaus bekräftigte seine im Februar angekündigten Ziele für 2023.

