BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 900 (840) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BP AUF 560 (590) PENCE - 'HOLD'BERENBERG HEBT HSBC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 780 PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 67 (69) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT DORMAKABA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 447 (590) CHFGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 9,30 (9) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 700 (710) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 835 (790) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6680 (6400) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 4600 (4400) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 258 (248) SEK - 'BUY'HSBC HEBT BIOMERIEUX AUF 'HOLD' - ZIEL 90 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 6,10 (6,80) CHF - 'HOLD'JEFFERIES ...Den vollständigen Artikel lesen ...