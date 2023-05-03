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WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker-Symbol: VNA
Xetra
03.05.23
09:48 Uhr
18,700 Euro
-0,035
-0,19 %
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
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DAX
DAX International 100
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
VONOVIA SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VONOVIA SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,69018,70010:03
18,69018,69510:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMS-OSRAM
AMS-OSRAM AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS-OSRAM AG5,150-12,53 %
OSRAM LICHT AG49,1000,00 %
TUI AG5,848+1,25 %
VONOVIA SE18,700-0,19 %
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