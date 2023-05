Heike Arbter und Frank Weingarts stehen für weitere zwei Jahre an der Spitze des Zertifikate Forum Austria. Im Aufsichtsrat wurde Heike Arbter für weitere zwei Jahre zur Vorsitzende gewählt, Frank Weingarts bleibt bei den Vorständen der Vorsitzende. Heike Arbter, die zusätzlich auch Präsidentin des europäischen Dachverbands der Anbieter strukturierter Anlageprodukte (EUSIPA) ist, stellte anlässlich ihrer Wiederwahl fest: "Zertifikate sind die Lösung für all jene Investoren, die Ertragschancen in jeder Marktphase suchen und die ihr Risiko nach Möglichkeit begrenzt halten wollen. Aus diesem Grund gehören Zertifikate in jedes Portfolio." Frank Weingarts betont anlässlich seiner Verlängerung als Vorstandsvorsitzender die Notwendigkeit der privaten Vorsorge ...

