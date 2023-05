München (ots) -waipu.tv erreicht eine Million zahlende Abonnenten und unterstreicht erneut die OPEN-IPTV Marktführerschaft in Deutschland. Die OPEN-IPTV Plattform hat nach nur sechs Jahren auf dem Markt neben den zahlenden Abonnenten insgesamt auch über drei Millionen Free-Nutzer, die über waipu.tv regelmäßig fernschauen. Somit ist waipu.tv führend in der Anzahl der Inhalte, Nutzerzahlen und Abonnenten.IPTV gewinnt, Kabelfernsehen und Satellitenübertragung verlieren an BedeutungRund 40 Prozent aller OPEN-IPTV[1] Kunden in Deutschland haben ein Abonnement bei waipu.tv. waipu.tv, und damit auch OPEN-IPTV als Empfangsweg, wächst überproportional im deutschen Markt. In den letzten Jahren hat sich der Shift von Kabel- und Satellitenfernsehen in Richtung IPTV, insbesondere zu OPEN-IPTV, immer weiter beschleunigt. Mehr dazu unter: Pressemitteilungen & News | waipu.tv (https://www.waipu.tv/presse)Christoph Bellmer, CEO der Exaring AG, Betreiberin von waipu.tv: "Das Wachstum von IPTV und besonders von OPEN-IPTV wird zusätzlich durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs im nächsten Jahr befeuert werden. Wir erwarten eine Beschleunigung des Trends. Kabel- und Satelliten-TV sind Technologien aus dem letzten Jahrhundert, die in den kommenden Jahren vollständig durch OPEN-IPTV abgelöst werden."waipu.tv etabliert sich als TV-Partner für Glasfaser und Mobilfunk-Anbieterwaipu.tv hat schon zum Markteintritt in 2016 eine strategische Vertriebspartnerschaft mit der Freenet AG geschlossen. Eine wachsende Anzahl von strategischen Partnern aus Glasfaser- und Mobilfunk konzentriert sich auf das eigene Kerngeschäft und setzt exklusiv auf waipu.tv als TV-Lösung. Heute bieten neben Freenet auch O2, die deutsche Glasfaser und eine große Anzahl regionaler Internetanbieter exklusiv waipu.tv als TV-Service für ihre Kunden an.[1] Basiszahlen aus Digitalisierungsbericht "Video Trends 2022" Landesmedienanstalten, dort als OTT bezeichnetPressekontakt:EXARING AGBettina BellmerLeopoldstraße 23680807 Münchenpresse@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/5499721