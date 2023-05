Baden-Baden (ots) -SWR Unterhaltungsshow ab 7. Mai 2023 zurück im Ersten / Stefan Mross und seine Gäste sonntags ab 10 Uhr live aus RustStefan Mross ist ab 7. Mai 2023 wieder regelmäßig in der SWR Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags" aus der Arena in Rust zu sehen. In zwölf Live-Sendungen begrüßt der Moderator viele Gäste aus der bunten Schlagerwelt und hält neben jeder Menge gute Laune auch einige Überraschungen bereit.Über 100 musikalische Gäste werden bei Mross in diesem Jahr vorbeischauen, so u. a. Beatrice Egli, Semino Rossi, Vanessa Mai mit Wolkenfrei, Ben Zucker, VoXXclub, Amigos, Giovanni Zarella, Maite Kelly, Luca Hänni, Marina Marx, Olaf der Flipper.Zum Saisonabschluss gibt es am 3. September ein Best-of der schönsten Momente aus der diesjährigen Staffel. Die Auftaktsendung aus der Arena im Europapark Erlebnis-Resort in Rust am 7. Mai um 10 Uhr im Ersten ist wie alle weiteren Folgen jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.Live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena in RustGastgeber Stefan Mross lädt zum "Sonntagvormittag mit Herz" im Ersten ein. Mit Musik und guter Laune wollen der beliebte Moderator und Musiker und sein Team das Publikum sonntags ab 10 Uhr wieder gut unterhalten. Dabei können sich die Zuschauer:innen auf viele bewährte Rubriken freuen: Am "roten Mikrofon" zeigen Sänger:innen ihre musikalischen Talente, in der Sommerhitparade werden wieder aus ganz Deutschland Nachwuchskünstler:innen aus allen Altersklassen die Bühne erobern und im Wettstreit um den Titel "Sommerhitkönig" oder "Sommerhitkönigin" kämpfen. Auch dieses Jahr werden alle 13 Sommerhit-Kandidat:innen in der Auftaktsendung dem Publikum vorgestellt. In der "Starküche" begrüßt dieses Jahr Stefan Mross seine prominenten Gäste und wird auf der Bühne Lieblingsgerichte zubereiten.In der ersten Folge dürfen sich die Zuschauer:innen auf u. a. Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Daniel Sommer, Andy Borg, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim, Nicole, Julia Lindholm, Die Fetzig'n aus dem Zillertal und Miguel Gaspar freuen.Der "Sonntagvormittag mit Herz" im gemeinsamen WohnzimmerGastgeber Stefan Mross freut sich sehr auf seine 19. Saison: "'Immer wieder sonntags' ist mittlerweile eine ausgewachsene Unterhaltungssendung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine große Ehre, dass die Künstler jedes Jahr wiederkommen. Die Sendung ist mein Lebenselixier geworden. Und das Wohnzimmer ist ein vertrautes Bild, der rote Faden heißt 'Immer wieder sonntags'."Dreizehn Sendungen mit zwölf Live-Ausgaben"Immer wieder sonntags" im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung Anne Moosmayer.Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus der "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust."Immer wieder sonntags", ab 7. Mai 2023, sonntags, 10 Uhr im ErstenWeitere Termine:14. und 21. Mai,4., 18. und 25. Juni,2., 16. und 23. Juli,6., 13. und 27. Augustsowie ein Best-of am 3. September 2023Über Akkreditierungsmöglichkeiten für Journalist:innen und Fotograf:innen informieren wir gesondert.Tickets und Buchung unter:07822 77-6688 oder www.europapark.de/de/events/immer-wieder-sonntagsWeitere Informationen unter:http://swr.li/immer-wieder-sonntags-saisonstart-2023Fotos unter: www.ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:SWR: Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5499928