MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/ESG

MHP Hotel AG veröffentlicht Nachhaltigkeitsstrategie



03.05.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 03. Mai 2023 - Die im Qualitätssegment m:access der Börse München notierte MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24) hat am heutigen Tag ihre Nachhaltigkeitsstrategie zum Thema ESG veröffentlicht. Als Hotelinvestment- und -managementplattform agiert die MHP Gruppe in einer Branche, die für die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Ein Zehntel der deutschen Wirtschaftsleistung wird in der Tourismusbranche erwirtschaftet. MHP nimmt seine diesbezügliche Verantwortung wahr und richtet seinen Fokus nun mit der heute veröffentlichten Strategie noch mehr auf nachhaltiges Wirtschaften aus. Bereits seit der Gründung ist es für die MHP Gruppe eine Selbstverständlichkeit, ihre Hotels ökologisch (E) und nach sozialen Standards (S) sowie im Einklang mit den Grundsätzen guter Unternehmensführung (G) aufzustellen. Die Ausrichtung sämtlicher Aktivitäten nach diesen ESG-Kriterien war schon immer Teil der MHP DNA. Auf diesem Fundament ist die MHP ESG Strategie aufgebaut. Die drei Säulen der ESG Strategie von MHP mit beispielhaften Initiativen: 01 Wertschätzender Umgang mit der Umwelt

Als Beitrag zur angestrebten Klimaneutralität ermittelt MHP bis zum Jahr 2024 den gruppenweiten CO 2 -Fußabdruck als Basis für ein Reduzierungskonzept. Auch weniger Energie- und Wasserverbrauch, die Reduzierung der Abfallmenge oder die Fokussierung auf lokale Produkte stehen durch konkrete Initiativen permanent im Mittelpunkt. 02 "You Matter." als Unternehmensphilosophie

Zwei Worte, die uns bei MHP alles bedeuten. Gegenüber unseren Gästen, Mitarbeitern und Partnern. Zum Tragen kommen dabei Aus- & Fortbildungen, soziales Engagement, Chancengleichheit und unbefristete Verträge für alle oder das Prinzip Equal Pay. 03 Partnerschaftliches Handeln

Verantwortungsvolles, partnerschaftliches und transparentes Verhalten bildet die Grundlage unseres nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolgs. Hier sind es bspw. Initiativen in der Organisationsstruktur, in der Überwachung der laufenden Geschäftstätigkeit, die konsequente Einhaltung von Compliance Richtlinien oder auch die Anti-Korruption und Geldwäsche-Prävention. Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO), in dessen Resort die Themen ESG und Nachhaltigkeit fallen: "Wir sind der Überzeugung, dass nur mit einer ökologisch und sozial nachhaltigen Ausrichtung langfristig wirtschaftlicher Erfolg erzielt werden kann. Daher stellen wir uns der Herausforderung, ESG als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie in allen Bereichen konsequent zu leben." Dr. Jörg Frehse, Vorstandssprecher (CEO): "Die MHP Nachhaltigkeitsstrategie dient als Leitbild und langfristige Vision für all unsere Aktivitäten. In Bezug auf Nachhaltigkeit genauso wie für die Ausrichtung unserer Hotels und unseres Unternehmens. Diese Strategie wird die MHP Gruppe über die kommenden Jahre begleiten." Im nächsten Schritt werden weitere konkrete Initiativen und Konzepte in den Bereichen erarbeitet, die bisher weniger stark im Fokus standen. Bereiche, in denen MHP bereits gut aufgestellt ist, werden stetig weiterentwickelt und ausgebaut. Schließlich ist die kontinuierliche Verbesserung in allen Wirkungsbereichen der Anspruch der MHP Gruppe. Die gesamte Strategie und weiterführende Informationen finden sich unter folgendem Link: https://www.mhphotels.com/esg/

Über MHP Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Das JW Marriott Hotel München und das Conrad Hamburg werden voraussichtlich im Jahr 2024 eröffnen. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel: +49 89 125 09 03 33

Mobil: +49 174 300 39 50

sh@crossalliance.de Kontakt Presse:

Pressence

Cristina Bastian

Tel: +49 30 859 60 850

Mobil: +49 170 77 9 77 77

kontakt@pressence.net



