Die Christlich Soziale Union (CSU) ruft ihre Mitglieder am kommenden Samstag, den 6. Mai 2023, zu einem kleinen Parteitag nach Nürnberg zusammen. Mit dem Treffen läutet die Partei offiziell ihren Wahlkampf um den Landtag in Bayern ein. Der Parteivorsitzende und amtierende bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, soll offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen ausgerufen werden. Der Freistaat wählt am 8. Oktober 2023 nach fünf Jahren einen neuen Landtag.Inhaltlicher Schwerpunkt des Nürnberger Parteitags ist die Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms mit dem Titel "Für ein neues Miteinander". Die Beratungen zu diesem Grundsatzprogramm hatte die CSU vor einem Jahr begonnen. Im Herbst trifft sich die CSU kurz vor den Wahlen dann noch einmal, um einen neuen Parteivorstand zu wählen.phoenix überträgt den kleinen CSU-Parteitag am Samstag ab 10.00 Uhr live aus Nürnberg. Durch die Sendung führt phoenix-Moderator Gerd-Joachim von Fallois. Gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Ursula Münch von der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und weiteren Interviewgästen ordnet er das Geschehen vor Ort ein. Die phoenix-Redakteurin Doris Müller führt als Off-Kommentatorin durch den Parteitag. Der phoenix-Redakteur Daniel Schröder fängt als Saalreporter vor Ort die Stimmung und die Erwartungen der Delegierten ein.