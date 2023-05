S\u00c3O Paulo (ots/PRNewswire) -Mit Unterstützung des Brazil Machinery Solutions Programm (BMS) präsentieren brasilianische Unternehmen Maschinen und Anlagen im Rahmen der Interpack 2023Angesichts der Wiederbelebung der europäischen Nachfrage werden sieben brasilianische Vertreter der Maschinen- und Anlagenindustrie für den Verpackungssektor an der Interpack 2023 - der weltweit größten Messe für dieses Segment -, die vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf, Deutschland, stattfindet, teilnehmen.Die Unternehmen Ariete, Delgo Metalúrgica, Equimatec, Tecnor, PFF Inova, Pak Mak und Varpe Brasil werden bei dieser Initiative vom Brazil Machinery Solutions Programm (BMS) unterstützt - welches Ergebnis einer Partnerschaft zwischen ApexBrasil (Brasilianische Export- und Investitionsförderungsagentur) und ABIMAQ (Brasilianischer Verband der Maschinen- und Anlagenindustrie). Unter den wichtigsten Neuheiten, die ausgestellt werden, sind hervorzuheben: Pressenlinien zum Siegelschneiden aus 100 % recycelbarem Material, Anlage mit einem Zuführsystem mittels Flex Feeder-Rohre, Röntgeninspektionssysteme, zweispurige Verpackungsmaschine mit einem Zuführsystem mit Magnetbewegungen, End-of-Line-Automationslösungen, Kartonverschließer, automatische Linie für die Herstellung von Lebensmitteln, unter anderem.Die Messe befasst sich auch mit branchenrelevanten Themen wie Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung, digitale technologische Innovationen und die Sicherheitsgewährleistung von Verkaufsartikeln, die alle auf die verschiedensten Segmente wie Lebensmittel, Getränke, Back- und Süßwaren, Pharmaka, Kosmetik, Non-Food-Produkte und Industrieprodukte ausgerichtet sind, wobei die gesamte Wertschöpfungskette an einem einzigen Ort abdeckt wird."Mit einem strategischen Fokus auf die Kontaktaufnahme mit brasilianischen Unternehmen unterstreicht unsere Präsenz auf dieser Veranstaltung die Bedeutung des lateinamerikanischen Marktes für europäische Unternehmen. Darüber hinaus ist es eine ausgezeichnete Gelegenheit, Handelspartnerschaften in Europa zu suchen und unser Image auf dem Weltmarkt zu stärken", betont Patrícia Gomes, Außenhandelsvorstand des ABIMAQ.Laut Angaben des BMS wurden in den letzten fünf Jahren durch internationale Geschäfte zwischen Brasilien und Europa mehr als 67,3 Millionen US-Dollar in diesen Markt bewegt. Ein Viertel davon konzentrierte sich sogar auf das Gastgeberland der Veranstaltung: In diesem Zeitraum importierten die Deutschen umgerechnet 17,3 Millionen US-Dollar an brasilianischen Lösungen. Zwischen 2018 und 2022 ragten auch Italien und Spanien mit Beträgen von fast 10,7 Mio. USD bzw. 6 Mio. USD heraus.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brasilien-prasentiert-losungen-fur-die-entwicklung-der-europaischen-verpackungsindustrie-301814696.htmlPressekontakt:Informationen für die Presse: MCLAIR COMUNICAÇ\u00c3O - Pressestelle des BMS-Programm: Marcell Moraes - Nationaler und internationaler Presseberater,marcell@mclair.com.br,+55 11 99479-7025; Andrea Marin - Internationaler Kommunikationsmanager,andrea@mclair.com.br,+57 313 7273871Original-Content von: BMS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18752/5500431